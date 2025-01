EQS 450 je 'Langstreckenkönig'

S tem, kako daleč se lahko pozimi s samo enim polnjenjem akumulatorjev pripeljete z električnim avtomobilom, so se poleg Norvežanov v teh dneh ukvarjali tudi pri nemškem klubu ADAC, vendar z razliko, ker so bila nemška testiranja opravljena v testni komori, kjer so simulirali samo vožnjo po avtocesti, medtem ko so se Norvežani s testnimi električnimi avtomobili prvenstveno vozili po običajnih cestah.

Največje razočaranje tega testiranja pa je, da Nemci ob obelodanitvi rezultatov tega primerjalnega testa sploh niso razkrili vseh relevantnih informacij glede kriterijev, po katerih so ocenjevali vozila, ker vemo samo to, da so bila testiranja izvedena pri 0 stopinjah Celzija, nikjer pa niso razkrili povprečne hitrosti testiranih električnih vozil, niti niso povedali, če je bilo v testiranih vozilih med testom vklopljenih več porabnikov električne energije (ogrevanje volana, sedežev in potniške kabine, prižig zunanjih svetlobnih teles, uporaba infotainment sistemov …), posledično rezultatov tega testa ne smete jemati preveč resno …

V očeh nemških strokovnjakov je na tokratnem primerjalnem testu najbolj blestel izdelek znamke Mercedes-Benz. Njihov EQS 450, ki je publiki znan predvsem kot električno gnano vozilo, ki v enem letu lastništva izgubi 60 odstotkov vrednosti, se je tokrat zavihtel na prestol, ker je kot eno izmed dveh tokrat testiranih vozil prejel najboljšo možno oceno „sehr gut“, ki seveda ne velja za ohranjanje vrednosti, temveč za najdaljšo prevoženo razdaljo na tem testu, ker je testni voznik s tem impozantnim (v pogledu neto mase …), vendar oblikovno povsem brezizraznim avtomobilom na fiktivni razdalji od Münchena do Berlina prevozil točno 583 kilometrov (ob tem je v akumulatorjih ostalo še dovolj 'električnega soka' za nadaljnih 18 kilometrov vožnje …).

Za ta dosežek znamke Mercedes-Benz je zaslužnih nekaj faktorjev (velikodušno odmerjena kapaciteta vgrajenih akumulatorjev, pnevmatike z nizkim kotalnim uporom, odlična aerodinamika in dobro termalno počutje akumulatorjev …), ker lahko pri takšnem avtomobilu poskrbijo za nizko povprečno porabo električne energije, posledično se je EQS 450 na tem primerjalnem testu lahko pohvalil z najnižjo povprečno porabo (20,4 kWh na 100 km) izmed vseh tokrat testiranih električnih avtomobilov. Najbolj žejen pa je MG 4 ER, pri njem so Nemci v enakih pogojih obratovanja izmerili občutno višjo porabo električne energije (29,8 kWh na 100 km), čeprav je takšen MG ob tem pred ponovnim polnjenjem akumulatorjev prevozil samo 254 kilometrov. Najmanj kilometrov (samo 233 km) pa so prevozili z izdelkom znamke Toyota (model bZ4X FWD).

Zelo zanimivi pa so tudi izsledki iz rubrike 'KDO VAM LAŽE?', ki prikazujejo odstopanja od WLTP obljub proizvajalcev. Po nemških izsledkih so najbolj resnicoljubni pri kitajski znamki NIO, ker je njihov model ET5 LR na testiranjih prevozil samo 21 odstotkov krajšo razdaljo od obljubljene, največji 'nategavčki' so pri znamki Toyota, ker je njihov model bZ4X FWD na tem testu prevozil 51 odstotkov krajšo razdaljo od obljubljene.

Znamka in model / dosežena razdalja na testu v km / WLTP obljube / povprečna testna poraba v kWh na testu / WLTP obljube glede povprečne porabe / možna avtonomija v km po 20 minutah polnjenja

Mercedes-Benz EQS 450+ / 582 /18* / 817 / 20,4 / 16,4 / 304

Lucid Air Grand Touring AWD / 518 / 839 / 23,0 / 14,9 / 255

Porsche Taycan Perf. Plus / 504 / 667 / 21,4 / 17,4 / 370

VW ID.7 PRO S / 436 / 700 / 20,9 / 13,6 / 261

Tesla Model 3 MR RWD / 423 / 702 / 21,0 / 12,5 / 207

NIO ET 5 LR / 421 / 532 / 22,7 / 20,7 / 239

BMW iX xDrive50 / 413 / 633 / 27,4 / 19,5 / 198

Audi S e-tron GT / 398 / 605 / 27,1 / 18,2 / 294

KIA EV3 81.4 / 350 / 586 / 24,2 / 15,5 / 169

Polestar 2 LR SM / 349 / 632 / 25,0 / 15,4 / 193

Hyundai IONIQ 6 77.4 RWD / 344 / 614 / 23,8 / 14,3 / 222

Lotus Emeya / 335 / 540 / 29,1 / 20,1 / 289

Ford Capri ER RWD / 332 / 627 / 24,0 / 13,3 / 178

Cupra Born VZ / 325 / 594 / 25,3 / 14,9 / 201

XPeng G6 LR / 325 / 570 / 27,7 / 17,5 / 231

Skoda Enyaq Coupé 85 / 316 / 566 / 25,7 / 15,7 / 188

Nissan Ariya 87 FWD / 314 / 516 / 28,0 / 18,7 / 131

Renault Scenic E-Tech 220 / 314 / 594 / 29,8 / 17,7 / 122

GWM ORA 07 AWD / 304 / 520 / 26,8 / 17,5 / 104

BYD Seal RWD / 294 / 570 / 28,4 / 16,6 / 140

Volvo EC40 SM ER / 285 / 569 / 30,3 / 16,6 / 154

Genesis GV60 RWD / 278 / 517 / 29,5 / 17,0 / 195

Peugeot e-3008 210 / 263 / 518 / 28,5 / 17,1 / 123

MG 4 ER / 254 / 520 / 29,8 / 16,5 / 130

Toyota BZ4X FWD / 233 / 504 / 25,6 / 14,7 / 126