Iz Brazilije, kjer obstaja veliko ruralnih območij s slabimi cestami, prihaja novica o novi, terensko orientirani različici modela polo, ki je zasnovana po okusu in potrebah brazilskih kmetovalcev in ljudi, ki živijo na območjih s slabo cestno infrastrukturo.

Leta 1979 se je na brazilskem tržišču pojavil terensko orientirani fiat 147 (bolj robustna južnoameriška verzija fiata 127 …) rustica, ki je v bistvu spiritualni predhodnik kasnejše serijske pande 4x4, čeprav se v samo 5000 izdelanih primerkih (za izdelavo te brazilske verzije modela 127 so poskrbeli pri znamki Lamborghini …) izdelan fiat 147 (127) rustica (1979-1981) ni mogel pohvaliti s 4x4 pogonom. To uspešno formulo približevanju ljudstvu iz krajev, ki bi jih zlobni jeziki opisali kot 'vukojêbine' (kraji, odnosno območja, za katere so značilne oddaljenost od civilizacije in družbe, omejenost in zaostalost …), so sedaj uporabili tudi pri znamki Volkswagen, kjer podobno 'visoko nasajene' kombilimuzine po navadi seveda raje ponujajo modno osveščenim in posledično družbeno neodgovornim prebivalcem evropskih mest …

Novi južnoameriški 'neurbani' polo, ki na opazovalca deluje kot nizkocenovni 'polo cross', se lahko pohvali s podobnimi atributi (drugačne vzmeti in blažilniki, vinilne prevleke sedežev, gumijasti tepihi in minimalno izražena zaščita prednje maske hladilnika …) kot legendarni fiat 147 rustica in tudi podobno odmerjenim pogonskim sklopom (približno 1 liter delovne prostornine), vendar ima 'robustni polo' več 'konj' (84 KM / 62 kW ter 101 Nm motornega navora) kot italijanski original z vgrajenim bencinskim 4-valjnikom, medtem ko mora polo robust živeti s prav nič premijskim bencinskim pogonskim sklopom (3-valjnik), ki je doživel 'amputacijo' enega motornega valja. Trenutno pri brazilski podružnici znamke Volkswagen še niso razkrili prodajnih cen nove različice modela polo, ki bo povsem spodobno serijsko opremljena s klasičnim električnim paketom, 4. zračnimi blazinami in klimatsko napravo, kot posebnost pa omenjajo elektronsko zaporo diferenciala na prednji pogonski osi ter namestitev 15-palčnih platišč z bolj terensko orientiranimi pnevmatikami.