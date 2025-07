Južnokorejci stavijo na vodik

Južnokorejska vlada je v teh dneh prižgala zeleno luč za razvoj novega alternativno gnanega tanka, ki bo v prehodnem obdobju deloval na hibridni (dizel + elektrika) pogon, ob koncu razvoja (predvidoma leta 2040), pa naj bi model K3 poganjale vodikove gorivne celice.

V sklopu koncerna Hyundai obstaja tudi družba Hyundai Rotem, kjer se ukvarjajo samo z razvojem vojaško orientiranih vozil, trenutno tam izdelujejo južnokorejski tank K2. Sedaj so pričeli razvijati model K3, tank naslednje generacije, ki ga bo zaznamovala vgradnja močnejšega topa, boljšega oklepa ter alternativnega pogona, seveda ob povezavi z nižjo maso in še večjo količino vgrajene IT opreme. Prvi prototipi in prvi serijsko izdelani primerki modela K3 bodo gnani ob pomoči kombinacije dizelskega motorja in električnega pogona, v tem primeru bo imel vgrajeni dizelski pogonski sklop samo vlogo podaljševalca dosega, za premikanje na novo razvitih gumijastih gosenic, ki naj bi mu poleg boljše terenske prehodnosti zagotavljale tudi tišje delovanje ob premikanju, pa bo zadolžen električni pogon. Na koncu razvoja pa naj bi za samodejni pogon približno 55 ton težkega vozila skrbel samo električni pogon z energijo, pridobljeno iz vodikovih gorivnih celic.

Na ta način bo delovanje takšnega tanka precej manj hrupno, to pa prinaša določene taktične prednosti na bojišču. Poleg na novo razvitih gosenic bodo Južnokorejci pri tem oklepnem vozilu uporabili tudi idejo o vgradnji hidropnevmatskega vzmetenja. Ker bo novi tank po zaslugi uporabljenih materialov lažji od konkurentov, naj bi na bojišču z lahkoto dosegel 'potovalno hitrost' v območju 70 km/h. Povsem nova bo tudi njegova oborožitev, ker naj bi na to vozilo namestili novi 130-milimetrski top z gladko cevjo, obstoječi model K2 ima top kalibra 120 mm. Z novim topom bodo Južnokorejci lahko izstreljevali kinetične izstrelke ter municijo za različne namene, ker bodo lahko programirali njen vžig, odnosno detonacijo. Tank s 3-člansko posadko bo zaradi velikosti (kalibra) uporabljene municije pri glavnem topu opremljen s samodejnim polnjenjem topa, kot podporno orožje pa omenjajo daljinsko voden 30-milimetrski top, ki bo v prvi vrsti namenjen zaščiti pred droni in ostalimi morebitnimi manj nevarnimi napadalci.

Omenjajo pa tudi radarsko podprt raketni sistem za obrambo pred raketnimi izstrelki z dosegom osmih kilometrov. Dobra pa naj bi bila tudi pasivno aktivna zaščita tanka, ki se bo lahko pohvalil z močnim jeklenim oklepom, ki bo kombiniran s keramiko in kompozitnimi materiali. Poveljniku tanka bodo namenili večje število kamer in senzorjev, ki naj bi mu v večini okoliščin zagotovile 360-stopinjski pregled nad okolico vozila in dogajanjem na bojišču. Kot posebnost pa omenjajo sistem KAPS (Korean Active Protection System), ki lahko na podlagi dojemanja radarsko delujočih senzorjev zazna nevarne izstrelke in jih v bližini tanka uniči ob pomoči detoniranih šrapnelov. Novi južnokorejski tank se bo lahko pohvalil tudi z manjšim radarskim odtisom in nanosi posebnih premazov, ki bodo sovražniku otežile detekcijo tanka ob uporabi infrardečih kamer ter elektromagnetnih senzorjev.