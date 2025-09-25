Presenečenje iz Južne Koreje

Pred kratkim se je na območju nemške vasice Ewersbach (okrožje Dietzhölztal), kjer ima svoj sedež tudi znani nemški avtomobilski muzej (National Auto Museum - The Loh Collection), odvijal že drugi 'Car Design Event', ki sta ga tokrat obiskali tudi dve prominentni osebi (Jacky Ickx & Luc Donckerwolke).

Dogodek v enem izmed najbolj zanimivih avtomobilskih muzejev na tem svetu, ki se lahko pohvali z zavidljivo kolekcijo (približno 150 primerkov …) razstavljenih vozil iz približno 135 let dolge zgodovine avtomobilizma, je tokrat gostil približno 60 prominentnih gostov (med njimi je bilo veliko GCOTY in WCOTY sodnikov …), ki so bili navdušeni glede prisotnosti dveh zelo pomembnih gostov (dirkaška legenda Jacky Ickx in mojster oblikovanja Luc Donckerwolke), za posebno presenečenje pa so poskrbeli Južnokorejci, točneje koncern Hyundai, ker so na tem dogodku predstavili nekaj prototipnih vozil, med njimi tudi dodelano študijo dejansko velikega prestižnega kupeja znamke Genesis z oznako 'X Gran Coupé Concept', ki smo ga prvič spoznali že leta 2021.

Medtem ko je Luc Donckerwolke zbranemu občinstvu predstavil 'Athletic Elegance' filozofijo znamke Genesis, ki jo seveda uteleša veliki prototipni 2+2 kupe brez obeh B karoserijskih strešnih stebričkov, ki je zasnovan na osnovi serijske limuzine z oznako G90, je skušal Jacky Ickx, ki je ambasador znamke Genesis, predstaviti Genesisovo povezavo med avtomobilskim športom in modernim avtomobilizmom. Po njegovem mnenju 'X Gran Coupé Concept' odlično uteleša glamur in avtentičnost znamke Genesis v svetu avtomobilizma, kjer ti dve vrednoti ne zadostujeta za uspeh pri petičnih kupcih, ker mora takšen izdelek prepričati kupce tudi v praksi, predvsem z ergonomijo, dobrimi voznimi lastnostmi in vsakodnevno praktičnostjo.

Luc Donckerwolke je ob tem povedal tudi to, da pri znamki Genesis zagovarjajo uporabo kvalitetnih in plemenitih materialov pri opremljanju potniških kabin, vendar ob sozvočju z ekologijo, ki ima pri znamki Genesis po novem sredozemski priokus, vsaj v pogledu izbranih barvnih kombinacij. To naj bi veljajo za celotno ponudbo modelov znamke Genesis, ki s svojo ponudbo cilja predvsem na kupce že uveljavljenih aristokratskih znamk. Če bodo Južnokorejci ob predstavitvah avtomobila kot je 'X Gran Coupé Concept' naleteli na pozitivne odzive zelo premožnih kupcev, potem obstaja možnost, da takšen prestižni kupe, ki s samo enim parom bočnih vrat uteleša vse vrline poštenih kupejev, pristane v serijski proizvodnji.

Južnokorejci so v Nemčijo tokrat pripeljali tudi 'restomod' različico njihove nekdanje admiralske ladje (model grandeur), ki letos praznuje 35. obletnico obstoja. V tem primeru gre za južnokorejsko različico nekdanjega prestižnega mitsubishija (model debonair), ki je nastala leta 1986. Ob tem so obdržali klasično podobo prve generacije tega prestižnega modela in jo oplemenitili z današnjimi 'pridobitvami'. Zraven so postavili aktualen primerek tega modela iz sedme generacije modela grandeur, kot posebnost pa velja omeniti tudi nastop znamke KIA. V tem primeru so obiskovalci tega dogodka lahko občudovali 'restomod' različico Kiinega klasičnega lahkega gospodarskega vozila iz zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so predstavili model bongo, ki je ponekod znan tudi po oznaki besta. Zraven so postavili njihov najnovejši izdelek te vrste v obliki električno gnanega modela PV5.