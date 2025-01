Kitajska avtomobilska industrija v letu 2024

Kitajska avtomobilska industrija je lani dosegla nov prodajni rekord, ker so kupcem dostavili približno 31,4 milijona novih vozil, posledično so Kitajci lani izvozili skoraj 6 milijonov novih osebnih avtomobilov.

Po podatkih kitajskega združenja CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) so na Kitajskem lani naredili 31,28 milijonov novih osebnih avtomobilov, še več pa je prodanih novih vozil (31,44 miljonov), posledično so se lanske proizvodne in prodajne številke povečale (ob primerjavi z letom 2023) za 3,7, odnosno 4,5 odstotka. Za 19,3 odstotka se je lani povečal tudi izvoz novih kitajskih vozil, ker so kupcem po celem svetu lani dostavili 5,86 milijona novih avtomobilov in tovornjakov (približno 900.000 izvoženih gospodarskih vozil). Za primerjavo morate vedeti, da so Nemci lani naredili približno 4,1 milijona novih avtomobilov, od tega so približno 3,2 milijona novih vozil tudi izvozili.

Sploh pa je lani narastla kitajska proizvodnja alternativno gnanih vozil, ker so Kitajci lani naredili skoraj 13 milijonov (+ 35,5 % ob primerjavi z letom 2023) novih električno in hibridno gnanih avtomobilov, posledično je kitajska avtomobilska industrija že 10 let vodilna sila pri proizvodnji alternativno gnanih vozil, delež alternativno gnanih avtomobilov med lani na novo izdelanimi vozili pa že dosega skoraj 41 odstotkov. Največ (približno 60 %) takšnih novih vozil poganja elektrika, ostali prihajajo iz vrst priključno-hibridnih vozil. Celotni delež avtohtonih kitajskih avtomobilskih znamk na domačem tržišču pa znaša že dobrih 65 odstotkov. Približno 1,3 milijona lani proizvedenih novih vozil na alternativne pogone pa so Kitajci lani izvozili, od tega skoraj milijon novih električnih avtomobilov, ostalih 300.000 novih vozil sodi med priključne hibride.

Najbolj uspešne kitajske izvozne avtomobilske znamke v letu 2024

Chery: 1,144 milijona vozil

SAIC: 929.000 vozil

Changan: 536.000 (+49,6 %) vozil

Geely: 532.000 vozil

Great Wall Motor: 453.000 vozil

BYD: 433.000 (+71,8 %) vozil

BAIC: 274.000 vozil

Tesla China: 260.000 vozil

JAC: 249.000 (+46,7 %) vozil

Dongfeng: 246.000 vozil