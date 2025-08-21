Kitajski 'Defender' prihaja v Evropo

Na letošnjem sejmu IAA MOBILITY, ki bo potekal od 9. do 14. septembra v Münchnu, se bo Evropejcem predstavil tudi osveženi 'kitajski jeep' v obliki izdelka znamke BAW (model BJ 212 'Beijing'), ki so ga Kitajci spoznali že na začetku letošnjega leta. Čeprav boste ob pogledu na priložene fotografije pomislili, da gre v primeru nove generacije modela BJ 212 za nov klon kitajske avtomobilske industrije, se tokrat motite, ker se je to terensko vozilo, ki je prvi kitajski avtohtoni 'jeep', prvič pojavilo že leta 1965.

Kitajska avtomobilska znamka BAW (Beijing Automobile Works) obstaja že od leta 1940, prve serijske avtomobile pa so izdelali šele leta 1958. Do leta 2001, ko se je pojavil njihov novi serijski model luba (licenčna toyota land cruiser (J95W)), so se Kitajci pretežno ukvarjali samo z izdelavo modela BJ ('Bejing Jeep') 212, ki je znan tudi kot 'Shanghai Jeep' in pa kot 'Overlander'. Prva pomembna sprememba za model BJ 212, ki je oblikovan v stilu podobnega sovjetskega vozila (UAZ 469 iz leta 1958) se je zgodila šele leta 1986, ker so Kitajci tistega leta nadomestili prvotni, originalno kitajski 2,5-litrski 4-valjni bencinski pogonski sklop (55 kW / 75 KM) s podobnim izdelkom ameriške korporacije AMC, nato so se pojavili tudi prvi serijski modeli z vgrajenimi 4,2-litrskimi 4-valjnimi dizelskimi pogonskimi sklopi (49 kW / 67 KM) znamke Perkins.

Na začetku letošnjega leta so Kitajci predstavili zadnjo, močno posodobljeno generacijo tega modela, ki oblikovno spominja na kar nekaj podobnih in po svetu dobro uveljavljenih vozil te vrste (prvotni land rover defender, mercedes-benz razreda G, toyota FJ40 in seveda jeep wrangler …), duh današnjega časa pa je izražen v precej bolj moderni potniški kabini, ki z rustikalnostjo prvotnih primerkov modela BJ 212 nima veliko skupnega. Pod motornim pokrovom nove generacije tega izrazito terensko orientiranega modela (dolžina: 475 cm, širina: 190 cm) se pri osnovno motorizirani različici skriva 2,0-litrski 4-valjni turbobencinski motor s približno 110 kW (150 KM) pogonske moči, ki so ga Kitajci tokrat spojili z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Po sedaj znanih informacijah bo ta terensko orientirani model, ki lahko prečka tudi vodne prepreke, ki niso globje od 66 cm, v Evropi na voljo tudi v različici s 185 kW (251 KM) pogonske moči (410 Nm motornega navora), končna hitrost modela BJ 212 pa znaša 170 km/h, vsaj v primeru osnovno motorizirane različice. Vozilo je vedno opremljeno s priklopljivim 4x4 pogonom ter tudi z zaporama diferencialov na obeh oseh, vleče pa lahko tudi prikolico s tovorom, ki ni težja od 2.500 kg. Kitajci zaenkrat niso razkrili podatkov glede povprečne porabe goriva, ki po vsej verjetnosti ne bo majhna, ker je BJ 212 opremljen z 80-litrskim rezervoarjem za pogonsko gorivo.

Najbolj pa je pri tem avtomobilu zanimiva prodajna cena, ker si kitajski kupec lahko omisli osnovno opremljeno različico že za 14.000 evrov (približno), medtem ko bo za bolje opremljeno različico odštel približno 20.000 evrov. V Evropi bo ta model seveda dražji, vendar bo kupcem še vedno na voljo z nižjimi prodajnimi cenami kot pri konkurenci.