Letošnji sejem CES je postregel tudi s predstavitvijo skoraj velikoserijskega 6-kolesnega izdelka znamke Xpeng aeroHT, ki predstavlja evolucijsko različico njihovega, leta 2023 predstavljenega letečega avtomobila. Tokrat so se Kitajci odločili za nekoliko drugačen koncept.

Leta 2021 so v leta 2013 ustanovljenem podjetju, ki takrat še ni sodilo pod okrilje proizvajalca avtomobilov Xpeng, prvič predstavili koncept njihovega letečega avtomobila (tip X2), ki je kasneje očitno prepričal tudi kitajske uradnike, ker so mu v januarju leta 2023 podelili pogojno licenco za letenje. Sedaj so Kitajci predstavili nov pogled na letenje z električno gnanimi eVTOL plovili, ker njihov avtomobil ne leti več, namesto tega je avtomobil v bistvu samo še 'kopenska letalonosilka', ki lahko prevaža naokoli njihov kompaktni 'zrakomlat' s šestimi rotorji in ga po potrebi oskrbuje z 'električnim sokom' v času, ko je parkiran v zadku 6-kolesnega 6x6 transportnega vozila.

Pogled na najnovejšo 6-kolesno kitajsko 'kopensko letalonosilko' z dolžino v območju 5,5 metra pa razkriva, da so nekateri kitajski oblikovalci očitno zelo navdušeni nad podobo Tesline 'spake' z modelno oznako cybertruck, čeprav je xpeng aeroHT na koncu precej lepši od omenjenega ameriškega izdelka, ki so ga najbrž oblikovali 10-letniki v kakšnem ameriškem vrtcu … Xpeng aeroHT se kot prvo električno vozilo lahko pohvali z 800-voltno arhitekturo ter silicij-karbidnimi akumulatorji, ki naj bi mu zagotovili velik akcijski radij, vsaj po kitajski normi CLTC, ki z WLTP normo nima veliko skupnega. Kot zanimivost pa velja omeniti informacijo, da uporabniki eVTOL plovila za uporabo tega 'zrakomlata' na Kitajskem sploh ne potrebujejo pilotske licence, ker je to kompaktno 2-sedežno zračno plovilo baje 'do nezavesti' otovorjeno z različnimi asistenčnimi sistemi za letenje.

Čeprav Kitajci zaenkrat niso razkrili podrobnejših tehničnih informacij o vozilu in zračnem plovilu, niti niso razkrili možnih prodajnih cen, je eden izmed kitajskih medijev (CN EV Post) že pred časom poročal, da so v podjetju Xpeng aeroHT že prejeli 150 prednaročil za ta letalsko-avtomobilistični izdelek. Ob tem so razkrili tudi imena kupcev (podjetji Gaozhi Aviation in Aocheng Aviation), ki naj bi za posamezen primerek modela Xpeng aeroHT ter plovila v njem odšteli približno 285.000 ameriških dolarjev.