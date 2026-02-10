Mokra vozna površina pokaže razlike

Pri drugem največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat lotili testiranja 10. letnih pnevmatik v dimenzijah 225/40 R18 XL, ki so po navadi nameščene na današnjih 'kompaktnih' vozilih. Na koncu je slavila letna pnevmatika znamke Michelin (tip Pilot Sport 4S).

Pri zaviranju (100 – 0 km/h) na suhi vozni podlagi je blestela predvsem pnevmatika znamke Bridgestone (tip Potenza Sport Evo, povprečna nemška prodajna cena za eno pnevmatiko: 103 evre), ker se je testni golf v tem primeru ustavil že po prevoženih 32,85 metrih, podobno dobro je testni golf zaviral tudi takrat, ko so ga obuli v pnevmatike znamk Continental (tip Sport Contact 7, 103 evre) in Michelin (tip Pilot Sport 4S, 140 evrov). Najdaljšo zavorno pot na tem testu pa je potreboval golf, ki so ga obuli v letne pnevmatike znamke Nexen (tip N'Fera Sport, 70 evrov), vendar v tem primeru ne govorimo o kakšni dejansko zaskrbljujoči podaljšavi zaviranja, ker ob tem govorimo samo o približno dveh metrih (100-0 km/h: 34,73 metrov). Zato Nemci v tej disciplini niso našli 'gumijastih grešnih kozlov'.

Dejanske razlike med testiranimi letnimi pnevmatikami so se pojavile šele ob zaviranju na mokri podlagi (80-0 km/h), ker se zmagovalna in najslabša pnevmatika v tej disciplini v tem primeru ločita po skoraj 4. metrih daljše zavorne poti. Zmagovalna pnevmatika v tej disciplini (izdelek znamke Continental) je za popolno zaustavitev testnega golfa potrebovala 24,51 metrov zavorne poti, malenkost več prostora za zaustavljanje je potreboval izdelek znamke Bridgestone (24,79 m), tretja je pnevmatika kitajske znamke Linglong (tip Sport Master, 68 evrov, 25,38 m), ki s tem dokazuje, da so se Kitajci očitno naučili izdelovati tudi dobre dežne pnevmatike. Na zadnjem mestu pa je ponovno pristal izdelek znamke Nexen, ki je golfa ustavil šele po prevoženih 28,34 metrih.

Zanimivo je bilo tudi testiranje splavanja (Aquaplaning) v slučajih ko vozilo na cesti naleti na večjo količino stoječe vode, ker se je vrstni red zmagovalcev porušil. Za presenečenje je poskrbel ob zaviranju slabo ocenjen izdelek znamke Nexen, ker je ob ocenjevanju možnosti splavanja z dobrim obnašanjem prekosil vso konkurenco. Enako dobra sta v tem pogledu tudi izdelka znamk Falken (tip

Azenis FK 520, 87 evrov) in Pirelli (tip P Zero PZ 5, 103 evre). Ob vožnji po ravnem je golf, obut v letne pnevmatike znamke Pirelli, splaval šele pri 82,5 km/h. Golf, ki so ga obuli v pnevmatike znamke Nokian (tip Powerproof 2, 99 evrov) splaval že pri hitrosti 80,1 km/h, še več razlik so opazili ob testiranju splavanja vozila v ovinkih. Golf, ki so ga ob tem obuli v pnevmatike znamke Falken, se je najdlje obdržal v ovinku (do hitrosti 71,5 km/h), medtem ko se je testni golf, obut v pnevmatike znamke Continental znašel v resnih težavah že pri hitrosti 68,3 km/h (najslabša ocena v tej kategoriji).

Nemci so testnega golfa gnali tudi po suhi stezi, da bi ugotovili kakšna je vodljivost vozila ob povezavi s prenosom pogonske moči na vozno podlago ter preciznostjo volanskega mehanizma. Testirane letne pnevmatike znamk Pirelli, Falken, Continental in Michelin so blestele v takem okolju, manj zadovoljivi so rezultati testiranih pnevmatik znamk Nexen in Linglong. Nemce je zanimalo tudi to, kako se bo testno vozilo obnašalo pri večjih hitrostih ob nenadni hitri menjavi voznega pasu (Ausweichmanöver). Na tem 'losovem testu' je blestela predvsem pnevmatika znamke Pirelli, medtem ko jih je obnašanje testnega golfa, obutega v pnevmatike znamke Nokian, ob tem razočaralo. Za dokončno spremembo v končnem seštevku pa so poskrbele izkušnje nemških testnih voznikov ob testiranju dinamike vozil na mokri vozni podlagi. Medtem ko sta izdelka znamk Pirelli in Falken blestela predvsem ob dinamični vožnji na suhi stezi in pogrnila ob podobnem testu na mokri vozni podlagi je pnevmatika znamke Linglong blestela ob dinamični vožnji po mokri podlagi, drugo in tretje mesto je pripadlo izdelkoma znamk Nokian in Michelin.