Napoved serijske proizvodnje

V jeseni leta 2024 so Italijani prvič predstavili prototip novega kompaktnega športnega avtomobila, ki obuja spomin na legendarni prototipni 'čolniček' znamke Autobianchi, sedaj so razkrili tehnične podatke in tudi prodajno ceno njihovega novega izdelka, ki naj bi nastal v samo 25. primerkih.

Proti koncu leta 1969 so Italijani v Torinu prvič pokazali vozni prototip povsem novega 'čolnička' (barchetta) znamke Autobianchi, ki je kasneje dobil serijsko sorodstvo v obliki že zdavnaj kultnega fiata X1/9, sedaj pa je pred nami novi 'serijski runabout', ki tokrat nagovarja predvsem poznavalce in zbiralce posebnih avtomobilov. Pred približno desetimi leti so se dokončno zaprla vrata ene izmed najbolj cenjenih italijanskih oblikovalskih hiš, ker so oblikovalci (Franco Scaglione, Giorgetto Giugiaro, Marcello Gandini, Jason Castriota in Mike Robinson) iz te oblikovalske hiše, ki jih je dolgo vodil legendarni Giuseppe 'Nuccio' Bertone (1914-1997), zaslužni za oblikovanje (v nekaterih primerih pa tudi za proizvodnjo …) lepega števila čudovito oblikovanih avtomobilov. Leta 2022 sta se za nadaljevanje te zgodbe odločila dva italijanska podjetnika, ki sta istočasno tudi brata, in ob 110. obletnici ustanovitve znamke Bertone predstavila prototip modernega superšportnika na osnovi lamborghinija huracan, ki ga je krasila modelna oznaka GB110.

Sedaj sta predstavila povsem nov serijski izdelek, ki naj bi nastal v številčno omejeni seriji, predvsem zaradi tega, ker si tega avtomobila, ki s svojo zunanjo podobo obuja tudi spomin na legendarni serijski izdelek znamke Lancia (model stratos HF), ne bodo mogli kupiti običajni zemljani, temveč samo ljudje, ki so za takšen ekskluzivni športni avtomobil pripravljeni in zmožni odšteti približno 390.000 evrov. Čeprav je novi runabout v pogledu oblikovanja podoben prototipnemu originalu iz leta 1969 (autobianchi A112 runabout), ki se je kasneje po odobritvi (1971) nesojenega 'italijanskega kralja' ('L'Avvocato' Giovanni 'Gianni' Agnelli) znašel v serijski proizvodnji v obliki fiata X 1/9, ga od originala ločita dva faktorja (pošastno odmerjena zaloga motorne moči in nesramno visoka prodajna cena …). Medtem ko se je prototipni autobianchi iz leta 1969 moral zadovoljiti s skromno pogonsko močjo (40 kW / 55 KM) FIAT-ovega 1,1-litrskega bencinskega motorja, ki smo ga po zaslugi kragujevške Crvene Zastave zelo dobro poznali tudi Jugoslovani, bo novi runabout, podobno kot lancia stratos HF, motoriziran ob pomoči vgrajenega bencinskega V6 motorja (tokrat govorimo o 3,5-litrskem motorju s kompresorjem, ki ob povezavi z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom lahko mobilizira 349 kW/475 KM in 490 Nm motornega navora), ki bo ta dejansko kompaktni (dolžina v območju 399 cm) in za današnje čase lahek (neto masa: 1.057 kg) športni avtomobil, ki je zasnovan na tehnološki platformi znamke Lotus in opremljen s pogonskim sklopom znamke Toyota, na cesti lahko spremenil v 'izstrelek'.

Približno 1.116 mm visoki runabout počiva na precej večjih pnevmatikah s platišči (spredaj: 225/40 R18, zadaj: 295/30 R19) kot original iz leta 1969, poleg tega bo tudi občutno hitrejši od originala. Italijani ob tem omenjajo največjo hitrost 270 km/h ter zaključek pospeševanja od 0-100 km/h v 4,1 sekunde. Kupec tega vozila se bo lahko odločil za nakup povsem odprte različice ('Barchetta') s temu primerno odmerjeno nizko višino vetrobranskega stekla ali pa za kupe različico 'Targa', ki smo jo prvič spoznali že davnega leta 1962 (štiri leta pred prvim porschejem 911 targa …), ko so pri britanski znamki triumph predstavili model TR4 z dodatno oznako 'Surrey Top' …