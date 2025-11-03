Predstavitev prvega voznega primerka

V Londonu je v teh dneh potekala prva javna predstavitev povsem novega britanskega športnega avtomobila, ki naj bi navzlic striktno električnemu pogonu obujal spomin na nekdanje podobne izdelke britanske avtomobilske industrije.

Žal živimo v časih, ko je pomen besede šport ob povezavi z avtomobili zaradi neresnega marketinga in podobno neresnih novinarjev že povsem izgubil svoj pravi pomen, ker je danes lahko 'športna' že vsaka '4-kolesna drvarnica', ne glede na obliko in velikost karoserije, maso avtomobila ali zasnovo pogona, ker 'poznavalci' ob tem upoštevajo samo razpoložljivo zalogo pogonske moči. Po tej neresni logiki je lahko 'športen' tudi vsak tovornjak ali pa avtobus z zadostno količino 'konj'. Bolj resnim pa je seveda jasno, da razpoložljiva zaloga pogonske moči ni glavni kriterij o odločanju o tem ali je pred vami pravi ali samo namišljeni športni avtomobil.

Tega se več kot očitno zavedajo tudi Daniel Davey, Mark Tapscott in Jenny Keisu, ki stojijo za projektom Longbow in ob tem verjamejo v njihov moto ‘Celeritas Levitas’ (hitrost lahkotnosti), ker pravijo, da so z modeloma speedster & roadster ustvarili nov segment električnih avtomobilov, znan kot FEV (Featherweight Electric Vehicle). S tem dejanjem se je omenjeni britanski trio, ki ima bogate izkušnje v industriji električnih avtomobilov, poklonil klasičnim kompaktnim britanskim športnikom znamk kot so Lotus, MG in Triumph. Daniel in Mark sta izpilila svoje konstruktorske in oblikovalske veščine pri projektih kot je prvotni Teslin roadster in Teslin model 3, nato sta nadaljevala z delom za znamki BYD in Lucid Motors, medtem ko je Jenny s svojim podjetjem X Shore ena izmed pionirk na področju električno gnanih plovil. Sedaj so v Londonu pokazali njihov prvi vozni izdelek v obliki odprtega speedsterja (kasneje se mu bo pridružila še kupe različica …), ki mu sami pravijo 'Aesthetic Dynamic demonstrator', kot posebnost pa omenjajo podatek, ki pravi, da so prehod od prototipa do 'serijskega' vozila zaključili v samo šestih mesecih, približno 12 mesecev prej kot je to v navadi pri proizvajalcih današnjih avtomobilov.

Ker se Britanci zavedajo ene izmed glavnih slabosti (občutno prevelika masa …) aktualnih električnih avtomobilov so pri razvoju obeh novih športnikov poskrbeli, da njuna masa ostaja v zelo razumnem okviru, seveda ob pomoči kompaktnih mer karoserije (vozilo z razdaljo v območju štirih metrov …)., zaradi razumno odmerjene neto mase (895 kg v primeru speedsterja in 995 kg v primeru zaprtega roadsterja …) pa to ročno izdelano vozilo ne potrebuje ogromnega paketa akumulatorjev, niti kakšne, že prav pošastno odmerjene zaloge pogonske moči. Točnih podatkov glede razpoložljive pogonske moči in kapacitete vgrajenega paketa akumulatorjev še vedno niso razkrili, vemo pa, da sta avtomobila lahko zelo hitra, ker bo lažji speedster zaključil pospeševanje od 0-100 km/h v 3,5 sekunde, kupe bo ob tem potreboval eno dodatno desetinko sekunde. Po uradnih navedbah naj bi oba kompaktna športnika, ki bosta zaenkrat nastala v samo 150. primerkih, s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev prevozila približno 440 WLTP kilometrov. Britanci so razkrili tudi prodajne cene. Za zaprto različico takšnega športnika bo britanski kupec moral odšteti približno 65.000 britanskih funtov (cena z davkom), še dražji bo nakup speedster različice, v tem primeru bo moral kupec odšteti približno 85.000 britanskih funtov. Prva serijska vozila bodo izdelali v letu 2026.