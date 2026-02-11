Profil povprečnega nemškega kupca novega avtomobila

Če verjamete današnjemu, po večini slaboumnemu marketingu, potem so aktualni SUV avtomobili prva izbira športno aktivnih družin, pustolovcev in modno osveščenih ljudi, ki želijo izgledati 'cool'. Realnost je žal drugačna, ker večino SUV modelov kupujejo mlajši upokojenci in pa ljudje, ki so iz različnih razlogov lahko 'gibalno ovirani'.

Temu pritrjujejo izsledki nedavno izvedene raziskave novinarjev revije auto, motor & sport, ki so se lotili pregleda statističnih podatkov, povezanih z na novo registriranimi vozili v Nemčiji v letu 2025. Ob tem jih je zanimala starostna struktura nemških kupcev novih avtomobilov, ki kaže na to, da prihaja večina (53 %) nemških kupcev novih avtomobilov iz starostne populacije nad 50 let. Kupci iz skupine v starosti od 50 do 59 let so lani kupili 26 odstotkov vseh na novo registriranih avtomobilov v Nemčiji, malenkostno več (skupno 27 %) pa je bilo kupcev, ki so starejši od 60 let. Mlajši kupci (skupina do 40 let) so lani kupili samo 20 odstotkov vseh na novo registriranih novih vozil v Nemčiji, še manj (manj kot 10 %) pa je bilo lani v Nemčiji kupcev novih avtomobilov, ki so mlajši od 30 let. Dokaj stabilna skozi vsa leta pa ostaja struktura kupcev po spolu, ker se za nakup novega vozila odločajo predvsem moški (dve tretjini vseh lanskih kupcev novih avtomobilov je moškega spola), sploh med starejšimi kupci, kjer moški delež vztrajno narašča. In kaj kupujejo nemški 'mlajši upokojenci'? Predvsem SUV vozila, ki so posledično v Nemčiji že dolgo znana kot 'Senioren und Veteranen-Auto' (avtomobili za upokojence in veterane, nemška definicija kratice SUV), ker dejansko športnim in aktivnim ljudem, ki nimajo 'gibalne oviranosti' res ni potrebno kupovati 'visoko nasajenih vozil', ampak se lahko 'zlijejo' v kaj precej nižjega in s tem demonstrirajo njihovo dejansko vitalnost.

Najbolj priljubljeni SUV izdelki pri nemških kupcih pa nastajajo v obratih znamke Volkswagen (tiguan), BMW (X1), Mercedes-Benz (GLC) ter pri znamki Audi (Q3), vsi ti 'Opa' avtomobili (vozila za dedke, zraven zelo radi omenjajo tudi mercedes-benz razreda B …) so bili lani prva možna izbira približno 50. odstotkov nemških kupcev novih avtomobilov, ki so starejši od 50 let. Za nakup novega majhnega avtomobila, ki je dejanski odraz zavedanja kupca o ekologiji, pa se odloči samo še 10 odstotkov nemških kupcev novih avtomobilov. Seveda ob tem govorimo o mlajših kupcih brez 'gibalne oviranosti', ki je eden izmed glavnih razlogov za nakup SUV vozil pri starejših kupcih. Še vedno pa so pri nemških kupcih zelo čislani klasični karavani (14 odstotkov vseh lanskih kupcev novih vozil v Nemčiji je izbralo to karoserijsko opcijo), ki pa v današnjih zmedenih časih ne želijo več biti praktični in uporabni temveč 'športni', temu pa seveda sledi tudi slaboumno marketinško poimenovanje karavanskih različic, kjer ima beseda sport pri dodatni modelni oznaki glavni pomen, čeprav nima prav nobene zveze z avtomobilskim športom, podobno kot pri SUV modelih, ki niso prav nič športni, temveč kvečjemu športno uporabni za prevoz potnikov in njihove športne opreme do destinacij, kjer se bodo pač ukvarjali s športom. Zelo malo nemških kupcev se je lani odločilo za nakup nove 4-vratne limuzine, ki v Nemčiji pospešeno izgublja pomen, podobno malo (2 %) nemških kupcev se je lani odločilo za nakup poštenega športnega avtomobila (vozilo s samo enim parom bočnih vrat …).

Starosti kupcev primerna je tudi izbira modelov. Mlajši od 40 let se pogosto odločijo za nakup klasičnih kompaktnih 5-vratnih kombilimuzin (volkswagen polo, ford fiesta, opel corsa, audi A1 in mini), medtem ko se nemški kupci novih vozil v skupini od 40 do 50 let zelo radi odločijo za nakup raznih 'šišmišev' (oblikovni križanec) in SUV (športno-funkcionalno vozilo) vozil kot so volkswagen t-roc, nissan qashqai, škoda karoq in BMW X1. Starejši od 50 let pa ljubijo Volkswagnovega tiguana, mercedes-benz GLC in audi Q3. Zanimivo pri vsem tem je to, da še starejši kupci (starejši od 60 let) v Nemčiji ljubijo hibridna vozila. Ob tem omenjajo predvsem izdelke znamk Toyota (model corolla v hibridni različici), Honda (hibridni jazz) in Hyundai (hibridni tucson). Najbolj priljubljena pri nemških kupcih so še vedno 'ljudska vozila' (znamka Volkswagen je imela lani 18-odstotni tržni delež pri vseh skupno prodanih novih avtomobilih), nato sledita znamki Mercedes-Benz in BMW, ki sta lani dosegli skupni 20 odstotni delež pri novih vozilih, na koncu omenjajo znamko Audi (7-odstotni tržni delež). Med nemškimi kupci novih avtomobilov so bili lani zelo priljubljeni tudi modeli znamk Opel, Škoda, Hyundai in Toyota, vendar te znamke nimajo tako velikih tržnih deležev kot znamke Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW in Audi.