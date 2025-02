Samo 10 testiranih izdelkov izpolnjuje svojo nalogo

Nemški avtomobilski klub ADAC je v teh dneh objavil rezultate letos opravljenih testov 25. odsevnih brezrokavnikov, ki so trenutno na voljo kupcem v nemških trgovinah. Samo 10 izmed tokrat testiranih izdelkov izpolnjuje svojo varnostno nalogo.

V večini evropskih držav je rumeni ali pa oranžni odsevni brezrokavnik, odnosno telovnik, obvezen za vse uporabnike avtomobilov, ki morajo v javnem prometu izstopiti iz vozila v primeru okvare ali nesreče, sploh v primerih poslabšane vidljivosti, ker vam uporaba odsevnih predmetov (kresničke, odsevni trakovi in odsevna oblačila …) v prometu lahko reši življenje. Takšnim varnostnim pripomočkom so se tokrat posvetili tudi strokovnjaki kluba ADAC, ker jih je zanimalo, če so v pogojih poslabšane vidljivosti sposobni opraviti svoje delo. Na tokratnem testu so Nemci preizkusili 25. različnih fabrikatov različnih proizvajalcev, sploh pa so jih tokrat zanimali odsevni brezrokavniki, ki jih kupci po navadi naročajo preko spleta.

Na prvi pogled so si vsi tokrat testirani izdelki izredno podobni, zato se kupec varnostnega brezrokavnika lahko hitro znajde v zagati glede izbire primernega izdelka, posledično o njegovem nakupu največkrat odloča samo še prodajna cena, čeprav obstaja preprost trik glede izbire primernega odsevnega izdelka. Nemci svetujejo kupcem, da naj pred nakupom želenega izdelka fotografirajo izbrani odsevni telovnik ob uporabi bliskavice na njihovem telefonu ali fotoaparatu, ta trik deluje tudi ob fotografiranju še zapakiranih izdelkov. Če boste na posneti fotografiji opazili veliko bleščic, potem bo izbrani telovnik opravil svoje poslanstvo glede dobre vidnosti človeka, ki ga nosi, v pogojih poslabšane vidljivosti.

Kako pomembna je pravilna izbira varnostnega odsevnega telovnika je pokazal tokratni nemški test, ker je samo 10 izmed vseh tokrat testiranih odsevnih brezrokavnikov izpolnjevalo kriterije, ki jih predpisuje norma EN ISO 20471, izmed 20. izdelkov te vrste, ki jih je mogoče kupiti preko spleta, je bilo takšnih, ki izpolnjujejo te kriterije, samo 5 primerkov. Nemci pravijo, da boste na spletnih platformah kot so Aliexpress, Shein in TEMU lahko poceni kupili samo 'pofl robo', ki si sploh ne zasluži naziva odsevni brezrokavnik, podobno pa velja tudi za podobne nakupe preko spletnega portala družbe Amazon, kjer je nakupa vredna samo polovica ponujenih izdelkov te vrste.

Na koncu so Nemci posebej pohvalili izdelke znamk ZD, HELDENWERK, PURAHELP, TK-Gruppe, Bahama, Petex in dva izdelka znamke Filmer ter dva izdelka znamke Korntex, nakupu ostalih tokrat testiranih odsevnih brezrokavnikov pa se je najbolje izogniti.