Skoraj polovica testiranih pnevmatik ni vredna vašega denarja

Goodyear UltraGrip Performance 3

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so tokrat izvedli najbolj obširni primerjalni test zimskih pnevmatik v celotni zgodovini največjega nemškega avtomobilskega kluba, ki je znova pokazal, da tisti, ki varčujejo z denarjem ob nakupu zimskih pnevmatik varčujejo na nepravem mestu.

Na tokratnem testu so Nemci vzeli pod drobnogled kar 31 zimskih pnevmatik v dimenzijah 225/40 R18 iz različnih cenovnih razredov (od 93 (CST Medallion Winter WCP1) do 177 evrov (Michelin Pilot Alpin 5 in Continental WinterContact TS 870 P) po kosu …). Skoraj polovica (15 pnevmatik) tokrat testiranih zimskih pnevmatik je na koncu prejela tako slabe ocene (4 so dobile oceno zadostno (ausreichend), 11 pnevmatik pa je celo prejelo najslabšo možno oceno pomanjkljivo (mangelhaft)), da Nemci svetujejo kupcem, naj se takšnim pnevmatikam ob obisku vulkanizerjev in trgovin izognejo v čim večjem loku (razen, če ste se seveda naveličali življenja in bi ob tem radi ogrožali še druge udeležence v prometu …).

Na koncu je slavil izdelek znamke Goodyear (model UltraGrip Performance 3, povprečna nemška prodajna cena: 171 evrov po kosu), ki je prepričal strokovnjake kluba ADAC zaradi odličnega obnašanja te pnevmatike na mokrih voznih površinah, v tem pogledu se zmagovalni pnevmatiki ni mogla približati nobena izmed tokrat testiranih zimskih pnevmatik. Pnevmatika znamke Goodyear pa ne blesti samo v tej disciplini, ker je tudi najbolj dolgoživa (po izvedeni nemški simulaciji boste s takšnimi pnevmatikami lahko prevozili približno 76.000 kilometrov …). Na drugo mesto se je tokrat uvrstila pnevmatika znamke Michelin (tip Pilot Alpin 5, 177 evrov), ki pozimi blesti predvsem ob vožnji po suhih voznih površinah. Na tretjem mestu pa najdemo izdelek znamke Bridgestone (tip Blizzak 6, 167 evrov), podobno dobro ocenjena je tudi zimska pnevmatika znamke Dunlop (tip Winter Sport 5, 169 evrov).

Med tokrat testiranimi zimskimi pnevmatikami, ki so enako dobro ocenjene kot pnevmatike znamk Goodyear, Michelin, Bridgestone in Dunlop pa najdemo še izdelka znamk Hankook (tip Winter i*cept evo3 W330, 140 evrov) in Continental (tip WinterContact TS 870 P, 177 evrov), ostalih 10 tokrat ocenjenih zimskih pnevmatik, ki jih še nismo omenili, si je prislužilo oceno zadovoljujoče (befriedigend). Na nakup katere izmed ostalih 15, večinoma najcenejših tokrat testiranih zimskih pnevmatik, ki so prejele samo oceni zadostno in pomanjkljivo, pa lahko pozabite, ker enostavno niso sposobne izpolnjevati zadanih varnostnih kriterijev. Lep dokaz tega je priložena preglednica z rezultati zaviranj (80-0 km/h) na mokri vozni podlagi. Medtem ko se boste s katero izmed dražjih zimskih pnevmatik ob zaviranju na polno ustavili že po približno 32. metrih boste z izdelki znamke Syron (tip Everest 2, 126 evrov) za enak postopek potrebovali precej več prostora (že skoraj neverjetnih 47 metrov …). Se pravi, da se bo vozilo, ki je obuto v takšne 'mehurje' ob primerjavi z vozilom, ki je obuto v izdelek znamke Goodyear, po dokončni ustavitvi vozila z nameščenimi pnevmatikami znamke Goodyear, še vedno premikalo s 45 km/h.

So pa Nemci kljub temu omenili dva favorita (Momo W-20 North Pole (115 evrov) in Matador MP93 Nordicca (110 evrov)), ker gre po njihovem mnenju za pnevmatiki, ki ponujata dober kompromis med plačanim in dobljenim, primerni pa sta predvsem za ljudi, ki pozimi z avtomobili ne prevozijo veliko kilometrov in živijo na območjih, kjer pozimi ni ravno največ snega. Če pa živite na območjih z veliko snega, potem je izdelek znamke Kleber Kleber (tip Krisalp HP3, 143 evrov) za vas prva izbira.