Vojaška 'mravljica'

V ponudbi striktno električno gnanih lahkih gospodarskih vozil nemške znamke Ari Motors je po novem tudi vojaška različica modela z oznako 1570, ki se navzlic zelo kompaktnim meram lahko pohvali z občutno večjo uporabno nosilnostjo kot modni in posledično samo pogojno uporabni poltovornjaki z dvojno kabino.

V dobrih starih časih so imeli kupci poltovornjakov v Evropi res veliko izbiro, ker so pri številnih proizvajalcih avtomobilov nastajale zelo uporabne poltovorne različice osebnih avtomobilov, ki jih v večini primerov seveda niso ponujali v različicah z dvojno kabino, ki so morda res bolj prijazne družinam, vendar posledično manj uporabne za izvrševanje osnovne naloge (prevažanje tovora …) takšnih vozil. Ker v Evropi na področju avtomobilizma žal doživljamo 'amerikanizacijo' (čedalje večja in čedalje težja vozila …) se ta trend zrcali tudi na tržišču poltovornjakov, kjer je glavni moto »večje in bolj okorno je boljše«, čeprav to še ne pomeni, da je takšen poltovornjak tudi dejansko bolj uporaben …

V prid tej trditvi je pred nami novi vojaški ari (japonska beseda za mravljo) 1570, ki si dejansko zasluži svoje ime, ker se mala nemška 'mravljica' (predstavnik kategorije N1) lahko pohvali z zavidljivo nosilnostjo (sploh ob primerjavi z raznimi, skoraj 6-metrskimi modnimi izdelki znamk kot so Jeep, Ford in Volkswagen …), ker boste ob pomoči tega simpatičnega 'mini tovornjaka' lahko prevažali 1600 kilogramov tovora, tudi po brezpotjih, ker je mali nemški vojaški poltovornjak ob tem opremljen s 4x4 pogonom in setom bolj terensko orientiranih pnevmatik. Je pa res, da ob tem ne boste postavljali hitrostnih rekordov, ker lahko polno naloženi ari 1570 'drvi' z največ 70 km/h, bolj skromna bo tudi avtonomija tega vozila, ki je prvenstveno namenjeno raznim javnim službam, manjšim obrtnikom, kmetom in po novem tudi oboroženim silam.

Za samodejno premikanje tega vozila so Nemci izbrali električni pogonski sklop, ki lahko mobilizira 35 kW (48 KM) pogonske moči. Kapaciteta vgrajenih LiFePO4 akumulatorjev znaša samo 20 kilovatnih ur, ob doplačilu vam vgradijo občutno večji paket akumulatorjev (kapaciteta: 37 kWh), ki vam pri povprečni porabi (19,2 kWh) lahko zagotovijo približno 100 kilometrov akcijskega radija, odnosno približno 170 kilometrov v primeru večjega paketa akumulatorjev. Ari 1570 je kupcem na voljo s številnimi različnimi nadgradnjami (običajno ravno dno s stranicami kesona, prekucnik, smetarsko vozilo, vozilo za prevoz manjših zabojnikov) tovornega prostora, med vgrajeno opremo pa omenjajo po višini nastavljiv volanski obroč, grelec in FM radio. Ob doplačilu bo vozilo opremljeno tudi z vlečno kljuko.

Do sedaj smo o tem vozilu izvedeli same lepe stvari … Zatakne pa se pri prodajnih cenah, ker boste morali v Nemčiji za osnovno različico arija 1570 odšteti prav nič skromnih 56.990 evrov (neto cena), najbolj pa vas bodo 'oželi' ob nakupu vozila za nakladanje in prevoz manjših zabojnikov, ker boste v tem primeru 'lažji' za 67.990 evrov. Nova vojaška različica modela 1570 je že prepričala češke oborožene sile, ker so Čehi že prejeli prvi kontingent takšnih 'mravljic', medtem ko nemške oborožene sile že uporabljajo manjši model znamke Ari z oznako 458.