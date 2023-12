Za 22,5 odstotka slabša prodaja električnih avtomobilov

Iz Nemčije prihaja novica, ki ne bo razveselila ljubitelje elektromobilnosti, ker so iz urada KBA (nemški Zvezni urad za motorna vozila) sporočili, da so v Nemčiji v letošnjem novembru prodali 22,5 odstotka manj novih električnih avtomobilov kot v lanskem novembru.

Čeprav nam v združenju ACEA, ki je propagandno glasilo proizvajalcev avtomobilov, pridno sporočajo, da prodaja novih električnih avtomobilov in njihova popularnost naraščata, nam številke o na novo registriranih avtomobilih v Nemčiji (245.701 (+ 5,7 % ob primerjavi z novembrom 2022) primerkov v letošnjem novembru) govorijo povsem drugo zgodbo. Večina Nemcev in Nemk, ki se je v letošnjem novembru odločila za nakup novega avtomobila, je izbrala bencinsko gnana vozila (81.734 na novo registriranih avtomobilov, + 12,5 % ob primerjavi z lanskim novembrom), približno pol manj je bilo v letošnjem novembru na novo registriranih dizelsko gnanih vozil (39.470, - 1 %), dvignila pa se je tudi prodaja rabljenih vozil, ker so Nemci in Nemke v enakem obdobju enega meseca na novo registrirali približno 531.000 rabljenih avtomobilov (+ 6,7 % ob primerjavi z lanskim novembrom). Pri združenju ZDK ob tem omenjajo še nekoliko višje odstotke (+ 8,7 %).

Občuten padec registracij pa Nemci beležijo samo pri dveh zvrsteh novih avtomobilov. Tako so v Nemčiji v letošnjem novembru registrirali samo 44.942 (- 22,5 % ob primerjavi z lanskim novembrom) striktno električno gnanih novih avtomobilov, še slabše so jo v preteklem mesecu odnesli prodajalci priključnih hibridov, ker je Nemcem in Nemkam očitno že jasno, da filozofija dveh pogonov v avtomobilu nima kaj iskati (druga zgodba so navadni hibridi brez kabla …), ker gre v tem primeru za občutno pretežke in posledično s pogonsko energijo prav nič varčne predstavnike lažnih okoljevarstvenikov. Za ta nesmiselni 'dvojni pogon' se je v letošnjem novembru odločilo samo 18.124 (-59,3 %) s strani marketinga in neresnih novinarjev zavedenih Nemcev in Nemk. Povsem drugačno sliko pa kaže število prvič registriranih hibridnih vozil. Ta filozofija pogona je kljub vsemu prepričala 78.587 Nemcev in Nemk, čeprav tudi v tem primeru govorimo o nekoliko nižjih številkah (- 11 % ob primerjavi z lanskim novembrom).

Za takšen padec zanimanja in prodaje avtomobilov z alternativnimi pogoni je kriva predvsem trenutna odsotnost državnih subvencij, svoj delež pri tem pa ima še nekaj faktorjev (premajhno omrežje električnih polnilnic, večina kupcev ni zadovoljna z akcijskim dosegom takšnih vozil, oderuške prodajne cene …). Med proizvajalci avtomobilov, ki so lahko zelo zadovoljni s takšnim razpletom dogodkov omenjajo predvsem znamko BMW, ker so dobro izkoristili letošnji november (+ 15,8 % višja prodaja ob primerjavi z lanskim novembrom, 9 odstotni tržni delež), za piko na i pa so poskrbeli še dobri prodajni rezultati znamke MINI (+ 9,1 %, 1,6 %), zadovoljni so lahko tudi pri znamki Volkswagen ((+ 1,0 %, 19,2 %). Najmanj razlogov za veselje ob primerjavi z lanskim novembrom pa imajo pri treh domačih avtomobilskih znamkah (Ford (- 37,5 %), Porsche (- 17,5 %) in Mercedes-Benz (- 11,4 %)). Med uvozniki so lahko najbolj zadovoljni pri znamki Škoda (+41,1, 6,4 odstotni tržni delež), precej manj so dvignili prodajo pri dveh znamkah (Volvo (+ 22,2 %) in SEAT (+ 21,2 %/)).

Med tujimi poraženci pa omenjajo znamko Tesla z rekordnim padcem prodaje (- 54,5 %) ter še nekaj znamk (FIAT (- 37,0 %), Toyota (- 30,2 %), Renault (- 24,1 %) in Dacia (- 22,5 %), kjer z razpletom dogodkov v letošnjem novembru po vsej verjetnosti niso najbolj zadovoljni …