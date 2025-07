10 avtomobilov, ki težko najdejo kupce

Iz ZDA prihaja novica o desetih serijskih modelih novih avtomobilov, ki trenutno zelo neradi zapustijo dvorišča trgovcev z avtomobili, vsaj če verjamemo izsledkom novinarjev cenjene revije Car and Driver, ki so podkrepljeni s podatki severnoameriškega 'Eurotaxa', točneje organizacije KBB.

Lani so v ZDA prodali skoraj 16 milijonov novih avtomobilov (približno 44.000 vozil na dan …), med njimi pa najdemo tudi nove avtomobile, ki v ZDA očitno težko najdejo kupce, ker stojijo na dvoriščih in v salonih prodajalcev najmanj po 100 dni, odnosno celo 132 dni v primeru volva S60. To je zelo slaba novica za prodajalce vozil te znamke, ker lahko na trenutni 'America's Most Unwanted' lestvici najdete še dva izdelka te avtomobilske znamke (XC40 & XC90), istočasno je to zelo dobra novica za očitno redke kupce omenjenih švedsko-kitajskih modelov v ZDA, ker bodo njihove 4-kolesne 'objekte poželenja' lahko dobili po precej nižjih prodajnih cenah.

'America's Most Unwanted'

Lincoln aviator

Velika severnoameriška 'SUV krava' z imenom aviator v ZDA ne pritegne veliko kupcev novih vozil, in to navzlic pred kratkim izvedeni prenovi. V povprečju trgovec za prodajo vsakega novega primerka potrebuje približno 104 dni.

Genesis GV70

Tudi ta veliki 'nadhyundai', ki želi pri kupcih z imenom genesis v ZDA vzbuditi asociacijo o njegovem 'aristokratskem poreklu', trenutno ne najde veliko kupcev, v povprečju se kupec takšnega 'šišmiša' (oblikovni križanec) v prodajnih salonih znamke Genesis pojavi šele na vsakih 106 dni.

Volvo XC40

Čeprav volvo XC40 v osnovi ni slab avtomobil mu to ne pomaga pri privabljanju severnoameriških kupcev. Morda je za to kriva njegova dolgoletna prisotnost (od leta 2017) na tržišču, ker k večji severnoameriški popularnosti tega SUV modela ni pripomogla niti leta 2022 izvedena prenova, sedaj pa mu grozi še 30-odstotna carina, ker prihaja iz Evrope. Posledično se prvi kupec v povprečju pojavi šele po tem, ko je XC40 že 107 dni pri trgovcu.

Volvo XC90

Tudi veliki SUV brat volva XC40 očitno ni preveč priljubljen v ZDA, čeprav je pred kratkim dočakal 'facelift'. Od prodajalca se v povprečju loči šele po 108 dneh ždenja v njegovem salonu, odnosno dvorišču.

Mercedes-Benz CLA

Relativno kompaktna nemška limuzina ('kupejevska limuzina', odnosno '4-vratni kupe' za neresne …) je pred kratkim dobila naslednika, ki se po mnenju proizvajalca prodaja kot 'sveže žemljice'. Tega pa ne moremo trditi za njegovega predhodnika, ki v ZDA očitno nima veliko 'sledilcev'. Morda je za to krivo pomanjkanje prostora na zadnjih sedežih, nekateri ob tem omenjajo celo nevznemirljivo vožnjo, posledično lahko prodajalec v ZDA na prvega kupca tega vozila čaka tudi po 109 dni.

Range Rover velar

Britanski 'macan' ponuja lastniku veliko pristnega britanskega 'agrokulturnega' stila, vendar Američani ob tem omenjajo premalo substance, posledično se prvi kupec novega primerka te 'SUV krave' pojavi šele po 111 dneh.

Audi SQ7

Tudi Audijeva '150-kilogramska Nemka v R-Line trenirki', ki je seveda neverjetno 'športna' (v resnici je samo zmogljiva …) ima težave v privabljanju kupcev v severnoameriške prodajne salone znamke Audi, v povprečju bo prodajalec na prvega kupca čakal približno 112 dni.

Chevrolet malibu

Nekdanji ljubljenec severnoameriških kupcev sploh ni slab avtomobil, ampak klasične limuzine pač niso 'in' v teh SUV časih, razen na Kitajskem, kjer klasične limuzine še vedno utelešajo prestiž in eleganco, za večino severnoameriških kupcev pa so sedaj bolj pomembne 'redneck & hillbilly' vrednote, zato raje posegajo po SUV in poltovornih izdelkih. V povprečju se prvi kupec za to elegantno limuzino pojavi šele po 116. dneh.

Audi A4

Tudi v Evropi nadvse čislani srednjerazredni audi A4 v limuzinski različici trenutno nima veliko kupcev v ZDA, morda leži razlog v napovedanem prihodu bencinsko gnanega modela A5, čeprav se bo A4 v ZDA vrnil kot elektrificirani model. Trenutno vsak novi audi A4 v ZDA potrebuje približno 118 dni, da najde lastnika.

Volvo S60

Tudi ta veliki in istočasno zelo elegantni (za razliko od modela XC90, ki ni nič drugega kot 'visoko nasajeni' karavan …) volvo ima težave pri pridobivanju severnoameriških kupcev. Posledično se je uvrstil na sramotno zadnje mesto lestvice 'America's Most Unwanted', ker se njegov prvi lastnik pojavi šele po rekordnih 132. dneh.