10 letnih pnevmatik v dimenzijah 235/45 R18

V teh dneh so Avstrijci (ARBÖ) in Nemci (GTÜ & Auto Zeitung) razkrili rezultate tokratnega skupnega testa letnih pnevmatik, ki ni prinesel kakšnih 'hudih' presenečenj, ker na prvih treh mestih tudi tokrat najdemo pnevmatike uveljavljenih proizvajalcev, na drugem koncu lestvice pa se nahajajo nizkocenovni izdelki v obliki pnevmatik znamk LAUFENN, TERCELO In WEST LAKE. Tokrat so testirali 10 različnih letnih pnevmatik iz različnih cenovnih razredov (povprečna nemška prodajna cena 4-delnega kompleta pnevmatik: od 295 do 765 evrov) v dimenzijah 235/45 R 18 98Y.

Continental Premium Contact 7 (povprečna nemška prodajna cena za set 4. pnevmatik: 745 evrov)

Zmagovalna letna pnevmatika tokratnega testa je hitra, varna in stabilna, sploh ob vožnji po mokri vozni podlagi, kjer je izdelek znamke Continental dominiral nad konkurenco. Premium Contact 7 se je odlično izkazala v večini testnih disciplin, sploh pa ob zaviranju na suhi vozni podlagi (100-0 km/h: 32,8 m).

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (700 evrov)

Tudi tokrat drugouvrščena letna pnevmatika znamke Goodyear blesti ob vožnji po mokri vozni podlagi, na meji zdrsa lahko pride do nenadnega izguba oprijema, vendar se pnevmatika hitro ujame in stabilizira ter posledično deluje zelo zanesljivo.

Pirelli Cinturato C3 (720 evrov)

Cinturato C3 se ob vožnji po mokri vozni podlagi lahko pohvali z nazivom druge najboljše tokrat testirane pnevmatike, iz tira jo lahko vrže samo večja količina vode ob vožnji skozi ovinke, ker lahko nekoliko splava (aquaplaning), kljub temu ponuja dobre zaviralne sposobnosti na mokri in na suhi vozni podlagi. Hvalijo pa tudi njeno precizno podajanje povratnih informacij vozniku, stabilnost in njene varnostne rezerve.

Firestone Roadhawk 2 (565 evrov)

Roadhawk 2 je na mokrem cestišču zelo neobčutljiv na 'aquaplaning', žal pa ob tem ponuja daljšo zavorno pot (100-0 km/h: 60,9 metra), ker se boste s pnevmatiko znamke Continental v enakih pogojih ustavili že po 53,2 metra zavorne poti. Drugače pa je izdelek znamke Firestone dolgo nevtralen, ponuja pa tudi dober oprijem.

BF Goodrich Advantage 2 (640 evrov)

Tudi ta letna pnevmatika se zelo dobro obnese ob vožnji po mokrem cestišču, vendar je ob tem nekoliko slabša od izdelka znamke Goodyear, ker uporabniku ne posreduje tako preciznih povratnih informacij in spontanosti, poleg tega zahteva več dela glede premikanja volanskega obroča.

Michelin Primacy 5 (765 evrov)

Tudi v tem primeru bo pnevmatika od voznika zahtevala nekoliko več dela z volanom, sploh ob vožnji po mokrem, manj kot pri najbolje ocenjenih pnevmatikah je tudi povratnih informacij. Se bo pa uporabniku oddolžila z majhnim kotalnim uporom in posledično dolgoživostjo, žal pa ob tem nekoliko trpijo njene zaviralne sposobnosti.

Maxxis HP6 Premitra 6 (515 evrov)

Zaviralne sposobnosti te pnevmatike na mokri vozni podlagi so še na ravni sprejemljivega, je pa nagnjena k podkrmiljenju in nenadni (brez opozorila) izgubi oprijema na meji zdrsa.

West Lake Z-007 Zuper Ace (450 evrov)

Na splošno se ta pnevmatika lahko pohvali s stabilnostjo, slabše je z oprijemom, ima pa tudi precej daljše zavorne poti na suhi in mokri vozni podlagi, manj občutljiva je edina na splavanje.

Laufenn S Fit EQ+ (LK01, 460 evrov)

Ta pnevmatika ne mara mokre vozne podlage, to se odraža tudi v njeni zavorni poti po mokrem (100-0 km/h: 65,3 m), ne blesti pa niti pri dinamični vožnji skozi ovinke, ker tako obuto vozilo s težavo sledi idealni liniji, je pa res, da izdelek znamke Laufenn voznika ne preseneti s kakšnim nenadnim odnašanjem prednjega ali zadnjega dela vozila, temveč ga na to še pravočasno opozori.

Tercelo Sport D1 (295 evrov)

Primer pnevmatike, ki je povsem neprimerna za vožnjo po mokri vozni podlagi, poleg tega nima prav veliko varnostnih rezerv, tako obuto vozilo začne hitro drseti ob prehitri vožnji skozi ovinke, poleg tega lahko takšna pnevmatika hitro povzroči 'Lastwechsel' (hitra in nenapovedana sprememba težišča in posledično uhajanje zadka), vse ob povezavi z dolgimi potmi zaviranja.

Sklepna misel tokratnega testa je, da se morajo pametni kupci ob nakupu primernih letnih pnevmatik izogniti izdelkom znamk West Lake, Laufenn in Tercelo, najboljše razmerje med plačanim in dobljenim pa tokrat ponuja izdelek znamke Firestone. Več informacij najdete v priponkah.