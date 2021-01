30 avtomobilov z najbolj zlagano povprečno porabo goriva

Pri nemški reviji firmenauto - Mobilität & Management so v teh dneh razkrili listo tridesetih 4-kolesnih 'grešnikov', ki z uradnimi 'WLTP' in 'NEFZ' navedbami najbolj pridno zavajajo potrošnike glede njihovih uradno skromnih 'pivskih razvad' ob ravnanju s pogonskim gorivom.

'Top lista nadrealista'

1. Opel Grandland X 1.6 DI-Turbo Hybrid4 - 221 kW (300 KM)

(+ 425 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 1,3 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,3 l/100 km plus 6 kWh električne energije

2. BMW 330e M-Sport - 215 kW (292 KM)

(+ 285 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 1,4 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 5,4 l/100 km plus 5 kWh električne energije

3. Volvo XC90 T8 - 300 kW (407 KM)

(+ 281 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 2,1 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 8 l/100 km plus 5 kWh električne energije

4. BMW 740e iPerformance - 240 kW (326 KM)

(+ 272 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 2,2 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6 l/100 km plus 4 kWh električne energije

5. Volvo XC40 T5 Twin-Engine - 192 kW (262 KM)

(+ 224 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 2,1 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,8 l/100 km plus 5 kWh električne energije

6. Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid - 99 kW (135 KM) plus 2 električna motorja (60 kW/82 KM) plus 70 kW (95 KM)

(+ 210 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 2 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,2 l/100 km plus 6 kWh električne energije

7. Mercedes-Benz C 300 d e T-Modell - 225 kW (306 KM)

(+ 206,5 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 1,5 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 4,6 l/100 km plus 6 kWh električne energije

8. Škoda Superb Combi 2.0 TDI DSG - 110 kW (150 KM)

(+ 112,5 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 8,5 l/100 km

Poraba na testu: od 5,7 do 8,5 l/100 km

Testno povprečje: 6,8 l/100 km

9. Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid - 165 kW (225 KM)

(+ 71,4 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 2,8 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 4,8 l/100 km plus 6,5 kWh električne energije

10. Mercedes-Benz E 220 d T - 143 kW (194 KM)

(+ 59,5 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,2 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,7 l/100 km

Poraba na testu: od 6,7 do 8,2 l/100 km

Testno povprečje: 7,6 l/100 km

11. Renault Kangoo dCi 90 Start&Stop - 66 kW (90 KM)

(+ 53,5 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,3 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,9 l/100 km

Poraba na testu: od 6 do 10,8 l/100 km

Testno povprečje: 6,9 l/100 km

12. Renault Mégane Grandtour dCi 130 Bose Edition - 81 kW (130 KM)

(+ 50 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6 l/100 km

Poraba na testu: od 6 do 6,5 l/100 km

Testno povprečje: 6,3 l/100 km

13. Volvo V90 D4 Automatik - 140 kW (190 KM)

(+ 48,9 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,5 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,7 l/100 km

Poraba na testu: od 6,7 do 8,4 l/100 km

Testno povprečje: 7,7 l/100 km

14. Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 - 66 kW (90 KM)

(+ 48,6 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 3,5 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 5,2 l/100 km

Poraba na testu: od 5 do 6 l/100 km

Testno povprečje: 5,5 l/100 km

15. Fiat Tipo Kombi 1.6 Multijet - 88 kW (120 KM)

(+ 45,9 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 3,7 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 5,4 l/100 km

Poraba na testu: od 5,4 do 7 l/100 km

Testno povprečje: 6,4 l/100 km

16. Jaguar XE 20d Automatik - 132 kW (180 KM)

(+ 45,2 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,2 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,1 l/100 km

Poraba na testu: od 6,1 do 8,9 l/100 km

Testno povprečje: 7,7 l/100 km

17. Jaguar F-Pace 25d - 177 kW (240 KM)

(+ 44,8 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 5,8 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 8,4 l/100 km

Poraba na testu: od 7,8 do 9,2 l/100 km

Testno povprečje: 8,4 l/100 km

18. Peugeot 308 SW Blue HDi 150 - 110 kW (150 KM)

(+ 44,4 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 3,6 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 5,2 l/100 km

Poraba na testu: od 5,2 do 8 l/100 km

Testno povprečje: 7,1 l/100 km

19. Mini Cooper D Countryman - 110 kW (150 KM)

(+ 44,2 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,3 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,2 l/100 km

Poraba na testu: od 5,9 do 9,5 l/100 km

Testno povprečje: 6,7 l/100 km

20. Nissan Micra 0.9 IG-T - 66 kW (90 KM)

(+ 42,4 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,4 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,3 l/100 km

Poraba na testu: od 5,7 do 9,7 l/100 km

Testno povprečje: 6,5 l/100 km

21. Mercedes-Benz E 220d 4matic All-Terrain - 143 kW (194 KM)

(+ 42,4 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 5,2 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 7,4 l/100 km

Poraba na testu: od 7,2 do 9,2 l/100 km

Testno povprečje: 7,8 l/100 km

22. VW Passat Variant 2.0 TDI - 110 kW (150 KM)

(+ 41,5 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,1 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 5,8 l/100 km

Poraba na testu: od 4,1 do 7,4 l/100 km

Testno povprečje: 6,4 l/100 km

23. Kia e-Soul 64 kWh Spirit - 150 kW (204 PS)

(+ 40,3 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (WTLP): 15,9 kWh/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 22,3 kWh/100 km

Poraba na testu: od 20,6 do 28,9 kWh/100 km

Testno povprečje: 24,5 kWh/100 km

24. Citroen Spacetourer Blue HDi 115 Stop & Start - 85 kW (115 KM)

(+ 40 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 5,2 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 7,3 l/100 km

Poraba na testu: od 7,3 do 9,3 l/100 km

Testno povprečje: 8,2 l/100 km

25. Peugeot 3008 Blue HDi 130 EAT8 - 96 kW (130 KM)

(+ 39 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,1 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 5,7 l/100 km

Poraba na testu: od 5,3 do 8 l/100 km

Testno povprečje: 6,8 l/100 km

26. Citroen C3 1.2 Puretech 110 - 81 kW (110 KM)

(+ 37 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,6 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,3 l/100 km

Poraba na testu: od 6 do 9,7 l/100 km

Testno povprečje: 7 l/100 km

27. BMW 525d Touring - 170 kW (231 KM)

(+ 36,2 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,7 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,4 l/100 km

Poraba na testu: od 6,4 do 10,5 l/100 km

Testno povprečje: 7,6 l/100 km

28. Seat Ateca 2.0 TDI DSG 4drive - 140 kW (190 PS)

(+ 35,8 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 5,3 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 7,2 l/100 km

Poraba na testu: od 7,2 do 8,2 l/100 km

Testno povprečje: 7,6 l/100 km

29. Smart Forfour 0.9 Turbo DSG - 66 kW (90 KM)

(+ 35,7 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,2 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 5,7 l/100 km

Poraba na testu: od 7,2 do 7,5 l/100 km

Testno povprečje: 6,9 l/100 km

30. Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 - 110 kW (150 KM)

(+ 34,8 % višja izmerjena povprečna poraba od uradno deklariranih številk)

Uradno deklarirana povprečna poraba (NEFZ): 4,6 l/100 km

Testna poraba revije firmenauto - Mobilität & Management: 6,2 l/100 km

Poraba na testu: od 5 do 8,1 l/100 km

Testno povprečje: 7,4 l/100 km