7 dobrih in veliko povprečnih pnevmatik

Ocene 16- palčnih pnevmatik Ocene 17- palčnih pnevmatik Zaviranje na mokri podlagi, ocena 17- palčnih pnevmatik Število možnih prevoženih kilometrov s 16- palčnimi pnevmatikami

Predstavniki nemškega kluba ADAC so v teh dneh objavili poročilo z zadnjega, obsežnega testa letnih pnevmatik, na katerem so Nemci testirali 15 različnih letnih pnevmatik v velikosti 205/55 R16 V ter 17 različnih letnih pnevmatik v dimenzijah 225/50 R17 Y…

Večina (23 primerkov) izmed tokrat 32. testiranih letnih pnevmatik je na zadnjem testiranju nemških strokovnjakov (ob tem Nemci ponovno ne omenjajo kakšnih dvonožnih 'pomagačev' iz drugih evropskih držav …) dobila oceno “befriedigend” (zadovoljujoče), samo 7 tokrat testiranih letnih pnevmatik je prejelo drugo najboljšo možno oceno “gut” (dobro), obstajata pa tudi dve 'gumijasti črni ovci', ki sta jo odnesli s parom najslabših možnih ocen (“ausreichend“ (zadostno) in “mangelhaft“ (pomanjkljivo)).

Na tem testu se je znova pokazalo, da nekateri lastniki avtomobilov ob vzdrževanju vozila, ki predvideva tudi menjavo, odnosno nakup novih pnevmatik, varčujejo na napačnem mestu, ker se je uporabnikom 'prijazna' (na področju kotalnega upora, odnosno porabe goriva in zaradi nizke prodajne cene) pnevmatika znamke King Meiler (tip Sport 1, nemška prodajna cena ene pnevmatike: 42 evrov), ki je edina tokrat testirana predstavnica obnovljenih pnevmatik, zaradi ostalih slabih lastnosti uvrstila na zadnje mesto v razpredelnici tokrat testiranih letnih pnevmatik v dimenzijah 205/55 R16 V, ki jih nameščajo predvsem lastniki vozil iz aktualnega evropskega C segmenta ('golfov razred').

Nemci takšni pnevmatiki očitajo predvsem dve stvari, ker je po njihovem povsem nedorasla ostalim testiranim pnevmatikam v pogledu zaviralnih sposobnosti na suhi in mokri cesti, poleg tega s takšno obnovljeno letno pnevmatiko ne boste prevozili ravno veliko kilometrov (po nemški oceni boste z njo lahko prevozili približno 32.000 kilometrov), čeprav so se pri znamki King Meiler odzvali na porazne rezultate prejšnjih testov in proti koncu leta 2020 za to pnevmatiko pripravili novo zmes sestavin. Na koncu so to pnevmatiko ocenili z oceno “ausreichend“ (zadostno). Še slabše so Nemci ocenili 17-palčni gumarski izdelek znamke Firestone (tip Roadhawk, 116 evrov), ker je ta predstavnica letnih pnevmatik, ki jo po navadi najdemo na vozilih iz evropskega D segmenta, tokrat prejela uničujočo, najslabšo možno oceno “mangelhaft“ (pomanjkljivo), zato se bodo pametni kupci tej letni pnevmatiki ob nakupu novih pnevmatik izognili v velikem loku.

Nemci pravijo, da je pnevmatika znamke Firestone očitno narejena za kraje, kjer trpijo pomanjkanje vode, ker na tokratnem testu niso našli slabše letne pnevmatike, ki bi tako slabo prenašala vožnjo po mokri podlagi. Kako to izgleda v praksi pa kaže priložena tabela zaviralnih sposobnosti 17-palčnih pnevmatik ob zaviranju (80-0 km/h) na mokri podlagi. Zmagovalna pnevmatika v tej disciplini (Semperit Speed-Life 3, 126 evrov) je za dokončno ustavitev vozila potrebovala 32,7 metra, pnevmatika znamke Firestone si je za izpolnitev te življenjsko pomembne (za potnike v vozilu) naloge vzela dodatnih 8,5 metra prostora pri skupni dolžini zaviranja, in to na avtomobilu, ki je opremljen z vsemi možnimi 'Playstation' (ABS, ASR (TCS) in ESP) pripomočki, za katere nekateri vozniki mislijo, da so 'allmighty'. V resnici bodo ti medijsko opevani pomočniki delovali odlično samo v primeru, ko so na vozilu nameščene tudi odlične pnevmatike z najmanj štirimi milimetri profila …

Iz povsem drugega testa so tri zmagovalne letne pnevmatike (Continental Premium Contact 6 (94 evrov), Semperit Speed-Life 3 (76 evrov) in Bridgestone Turanza T005 (87 evrov)) v dimenzijah 205/55 R16 V, ker jim je seštevek vseh dobrih voznih lastnosti na koncu prinesel oceno “gut” (dobro). Za vse, ki iščete dobro razmerje med plačanim in dobljenim, je pnevmatika znamke Semperit tokrat prva izbira, ker za zmagovalno pnevmatiko znamke Continental samo malenkostno zaostaja (v pogledu zaviranja na mokri podlagi), je pa od nje boljša v pogledu hrupnosti ob vožnji in nižje povprečne porabe pogonskega goriva, vse skupaj pa okrona še občutno nižja (- 18 evrov po pnevmatiki ..) prodajna cena. 17-palčna pnevmatika znamke Bridgestone, ki se je tokrat uvrstila na 3. mesto, je v pogledu voznih lastnosti po mokrem nekoliko slabša od obeh konkurentk s podobno oceno, vendar blesti na področju ekonomičnosti (povprečna poraba goriva).

Za vse, ki ob nakupu letnih pnevmatik stavijo veliko na skupno število prevoženih kilometrov, je priporočljiv 16- palčni izdelek znamke Goodyear (tip EfficientGrip Perf. 2, 89 evrov), ker boste s takšno letno pnevmatiko lahko prevozili približno 55.000 kilometrov. V tem pogledu ne blesti pnevmatika znamke Nokian (tip Wetproof, 71 evrov). S to povprečno ocenjeno 16-palčno pnevmatiko boste pred nujno menjavo pnevmatike prevozili samo slabih 25.000 kilometrov. Na tem testu se je znašlo tudi nekaj 'slovenskega' (pa ne kakšen človek od AMZS …), temveč 17-palčna letna pnevmatika od naše domače znamke Sava (tip Intensa UHP 2, 100 evrov), ki se z štirimi najbolje ocenjenimi 17-palčnimi pnevmatikami (Falken Azenis FK510 (118 evrov), Continental Premium Contact 6 (148 evrov), Kumho Ecsta PS71 (108 evrov) in Bridgestone Turanza T005 (138 evrov)) lahko kosa v večini zahtev, razen v pogledu obnašanja na mokri vozni podlagi. To dokazujejo tudi meritve zaviranja na mokri vozni podlagi. Za dokončno ustavitev vozila pri 80 km/h je Savina pnevmatika potrebovala 38,7 metra dolžine, odnosno 6 metrov več kot najbolje ocenjena 17- palčna pnevmatika v tem pogledu. Zato si je Savin gumarski izdelek na koncu zaslužil samo oceno “befriedigend” (zadovoljujoče).