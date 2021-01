Avtomobilski marketing se oddaljuje od kupcev …

Gert Hildebrand

V nemških medijih se je v teh dneh pojavil zanimiv intervju z znanim nemškim oblikovalcem avtomobilov, ki ga je tudi tokrat opravil cenjeni nemško-ameriški avtomobilski novinar Jens Meiners, znan predvsem po sodelovanju z mediji kot so: Car and Driver, Automotive News, Welt, Automobile Industrie, Car Design News in China Auto Pictorial.

Kdo je Gert Hildebrand? Ljubitelji avtomobilov ga poznamo predvsem po oblikovanju dveh priljubljenih nemških serijskih avtomobilov (opel kadett E & volkswagen golf III), kasneje mu je pripadla vloga glavnega oblikovalca avtomobilov pri znamki Mini. V sedanjem času ga povezujemo predvsem z delom za nekatere kitajske avtomobilske znamke (Qoros & Bordrin).

Kaj pomeni pandemija koronavirusa za avtomobilsko industrijo?

»Bojim se, da se človeštvo tudi v tem primeru znova ni ničesar naučilo, ker se današnji avtomobilski marketing oddaljuje od želja in potreb kupcev avtomobilov v rekordnem tempu. Lahko celo rečemo, da smo morda že priča deindustrializáciji naše družbe, v vsakem slučaju pa nas je že doletela deestetizacija avtomobilov, ker oblikovalci pri nekaterih avtomobilskih znamkah očitno medsebojno tekmujejo glede števila uporabljenih nekontroliranih linij in čudnih detajlov pri oblikovanju sodobnih avtomobilov. V dobrih starih časih so oblikovalci upoštevali cenjeno pravilo 'form follows function', danes je takšno razmišljanje povsem iz mode. Lep primer tega so karavani, ki ne želijo biti več praktični in uporabni, temveč športni, tu so tudi že groteskno odmerjene maske hladilnikov (lep primer tega je znamka BMW …), ki so nekoč namigovale na aristokratsko odmerjene bencinske pogonske sklope, danes se za njimi skrivajo prav nič premijski prisilno polnjeni štirivaljniki ter elektromotorji …«

Se bo e-mobilnost prijela - in če da, kdaj?

»E-mobilnost ni izum sedanjosti, ker jo poznamo že več kot 100 let. Z njo ne bomo rešili našega planeta, ker vodi kvečjemu v pogubno razsipništvo z določenimi surovinami in v še večjo onesnaženost planeta (predvsem na račun razgradnje akumulatorjev in izgradnjo potrebne polnilne infrastrukture). Poleg tega bomo s tem obrnili hrbet tehnološko praktičnim in za večino ljudi cenovno sprejemljivim rešitvam (pogonski sklopi na fosilna goriva), zato se bojim, da smo priča koncu masovne motorizacije, ker se e-mobilnost spreminja v nekaj, kar bo dostopno samo premožnim prebivalcem tega planeta. Ko bo morala nemška država nekako nadomestiti izpad približno petdesetih milijard evrov letno pobranih davkov, ki jih sedaj dobiva od lastnikov in uporabnikov ob nakupu goriva za fosilno gnana vozila, bo za povprečnega nemškega uporabnika hitro konec politično motivirane 'elektro pravljice'.«

Koliko časa bomo lahko še sami upravljali avtomobile?

»Pivovarna v kraju (Lörrach), kjer sem rojen, je znana tudi po tem, da se njeni lastniki še zelo dolgo po prihodu avtomobilov niso odpovedali konjski vpregi, ker so ugotovili, da včasih deluje povsem 'avtonomno' (sploh v slučaju, ko je bil kočijaž pod vplivom nedovoljenih substanc ali pa je zaspal …). Takrat se je pokazala znana konjska lastnost (sposobnost, da sami najdejo pot domov …). Sanje o avtonomni vožnji se bodo spremenile v nočno moro v trenutku, ko se bodo naši politiki morali soočiti z zakonodajnimi in etično-moralnimi vprašanji glede avtonomne vožnje v javnem prometu. Ta premik odgovornosti z dna na vrh, z uporabnika na sistem je nekaj, česar noben politik ne bo želel spremeniti. In zato se bojim, da že poznamo konec te pravljice, ker nam bodo po razblinjenju marketinškega 'avtonomnega mehurčka' preostali samo še taksiji, avtobusi, tramvaji in vlaki."

Kakšen potencial ima 'Shared Mobility'?

»Na Kitajskem sem sodeloval pri enem izmed takšnih projektov souporabe avtomobilov. Kmalu se je izkazalo, da uporabniki ob tem pričakujejo najem avtomobila, ki bo za časa souporabe pripadal samo njim, predvsem zaradi predhodno neodgovornih uporabnikov, ki so v času souporabe dobro onečedili notranjost potniških kabin in avtomobile pred vrnitvijo 'pozabili' dobro očistiti. Že v starih časih je veljalo, da se določenih 'dobrin' v življenju pač ne sme deliti.«

Kateri avto vas je letos navdušil?

»Za mene je to naš družinski avtomobil (volkswagen 'Käfer' (hrošč) 1303 cabriolet), ki smo ga kupili leta 1979 kot nov avtomobil. Po zimskem spanju (z njim smo se začeli voziti šele v aprilu leta 2020) nam je celo leto verno služil in pričaral veliko nasmehov ob vožnji ter tudi veliko simpatij s strani mimoidočih. To ne uspeva nobenemu izmed modernih avtomobilov. Zato lahko ta, približno 85 let start koncept avtomobila označimo kot resnično 'trajnostni' koncept.«

Se veselite letošnje razstave IAA?

»Dnevi brezskrbnih avtomobilskih salonov so mimo, ker politični pritisk (prisilna elektrifikacija in totalna digitalizacija avtomobilov) na proizvajalce in potrošnike kvari razpoloženje. Po Frankfurtu v letu 2019, ko so morali kitajski obiskovalci ob obisku salona pred vhodi 'preplezati' protestnike proti avtomobilom, si težko predstavljam, da bo letošnji IAA obiskalo veliko gostov z drugih celin. Nisem optimističen, ker vidim da klubi in združenja, kot sta VDA in ADAC, obiskovalcem sploh niso več v stanju pričarati erotike avtomobila. Trenutno dvomim, da lahko München sploh izpelje dogodek kot je IAA 2021. Mogoče se bodo ljubitelji avtomobilov namesto tega raje srečali na sejmu 'bauma 2022'."