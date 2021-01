Cenovno sprejemljiva elektromobilnost

Kje piše, da mora moderni električni avtomobil izgledati kot kos 'Dove' mila z nameščenimi kolesi? To idejo očitno zavrača tudi lastnik japonske znamke Blaze EV, kjer so pred kratkim lansirali zanimiv električni avtomobilček, ki uradno sploh ni avtomobil, temveč samo 4-kolesni moped.

So vam morda všeč športni avtomobili iz tridesetih let prejšnjega stoletja? Sedaj obstaja možnost (trenutno je ta opcija na voljo samo japonskim kupcem), da si takšen avtomobil, odnosno približek tedanjim športnim avtomobilom, omislite za relativno malo denarja, ker boste na Japonskem za ta 'izdatno pločevinasti moped' odšteli samo približno 7.000 evrov (približno 8.500 ameriških dolarjev). Ob tem vam mora seveda biti jasno, da ob takšnem 'razsipništvu' z denarjem ne boste dobili poštenega družinskega avtomobila, temveč kvečjemu personalno transportno sredstvo v obliki majhnega 'monoposto' avtomobilčka, s katerim bi na cesti sigurno poželi veliko simpatij, čeprav bi se ob tem morda igrali z vašim zdravjem (o tveganjih in neželenih učinkih se posvetujte …), ker ta japonski 'moped' nima vetrobranskega stekla, da o strehi in ogrevanju potniške kabine niti ne razmišljamo.

Za odšteti denar boste dobili skromno odmerjen (dolžina: 233 cm, širina: 117 cm, višina: 116 cm, masa avtomobila (približno): 200 kg) in zelo okreten (obračalni krog: 5,2 metra) avtomobil, ki daje besedni zvezi mestni avtomobil povsem nov in razumen pomen, za razliko od današnjih modnih smernic (večje in težje je boljše …), ki so prinesle nekatere, že groteskno odmerjene SUV avtomobile z neto maso, ki jim jo zavida vsak pošten manjši tovornjak ali pa manjši oklepnik. V takšen avtomobil se bo lahko skobacal vsak dejansko športno aktivni voznik z lastno 'maso', ki ne bo presegala prav nič športnih 150 kilogramov. Skromna bo tudi zaloga odmerjenih 'konj', ker gre v bistvu za avtomobil, kjer vsak izmed razpoložljivih štirih električnih 'konjev' (3 kW pogonske moči + 28 Nm motornega navora) poganja svoje 17-palčno kolo (avtomobil nima 4x4 pogona …) z naperami, in to samo do končne hitrosti 50 km/h.

S tem parom številk je izražen tudi njegov akcijski radij (približno 50 km) s samo enim polnjenjem vgrajenih električnih akumulatorjev, ki jih na domači vtičnici lahko napolnite v približno osmih urah. Ta 'bonsai caterham' je zaenkrat na voljo samo japonskim kupcem, in to v štirih možnih barvah (srebrna, črna, zelena in rdeča) karoserije.

