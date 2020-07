Električni BMW s pridihom preteklosti

Oblikovanje aktualnih električnih BMW-jev iz družine i modelov polarizira javnost, ker so nekateri ljubitelji avtomobilov navdušeni nad modernim oblikovanjem modelov i3 in i8, obstajajo pa tudi ljudje, ki jim takšno oblikovanje ni ravno najbolj všeč. Med njimi je tudi David Obendorfer, znani italijanski industrijski oblikovalec, ki je tokrat ustvaril moderno interpretacijo BMW-ja iz serije 02.

Leta 1972 so pri znamki BMW ustvarili dva striktno električno gnana BMW 1602, ki so jima na tedanji olimpiadi v Münchnu namenili vlogo spremljevalnega para 'VIP' vozil ob nastopih maratoncev. Tako električno motorizirana (vgrajen električni pogonski sklop s 32 kW (43 KM) pogonske moči, sklop vgrajenih akumulatorjev s kapaciteto 12,6 kWh tehta 350 kg …) 2-vratna športna limuzina je pri konstantni hitrosti 50 km/h lahko prevozila največ 60 kilometrov, ob vožnji v centru mesta München pa ji je dokončno zmanjkalo 'električnega soka' že po 30. prevoženih kilometrih. S takšnim BMW-jem, kjer je bila v ospredju razvoja ekologija, ste lahko dosegli največjo hitrost 100 km/h (0-48 km/h: 8 sekund).

Obendorfer, ki nas je v preteklosti že navdušil z modernimi interpretacijami nekaterih znanih ljudskih avtomobilov (renault 4, fiat 127, fiat 500 …), se je tokrat odločil, da ob oblikovanju spiritualnega naslednika modela iz serije 02 ne bo uporabil čisto vseh oblikovnih elementov in detajlov, ki zaznamujejo BMW-je iz serije 02. Namesto tega je na osnovi aktualnega BMW-ja iz serije 02 ustvaril spoštljivo enostavno, vendar še vedno zelo prepoznavno reinpretacijo legendarnih BMW-jevih športnih limuzin, ki so jih kasneje nasledili podobno koncipirani (2-vratna limuzina) serijski predstavniki prvotne serije 3.

Prvi odzivi na novo kreacijo Davida Obendorferja so več kot pozitivni, v nekaterih nemških medijih so celo zapisali, da bi pri znamki BMW morali začeti razmišljati o nastanku takšnega električnega modela, ker uteleša vse oblikovne vrednote in tradicijo pravih BMW-jev. V Münchnu jih najbrž ne bodo poslušali, ker bodo še naprej raje jezdili na modnem in z razumom ne najbolje usklajenim 'šišmiš' (crossover) valu …