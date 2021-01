Električni porabniki ne delujejo zastonj …

V današnjih avtomobilih lahko najdemo ogromno vgrajenih odjemalcev električne energije, ki pa seveda ne delujejo zastonj, čeprav to nekaterim uporabnikom avtomobilov očitno sploh ni jasno. Posledično pa se zaradi tega dvigne tudi povprečna poraba goriva.

Vgrajeni porabniki električne energije so v prvi vrsti namenjeni predvsem dvigu nivoja udobja za voznika in potnike, čeprav obstajajo tudi takšni, ki dvigujejo nivo varnosti. Zato so v moderne avtomobile vgrajeni alternatorji, ki ob vožnji pridno polnijo vgrajene akumulatorje, seveda ob pomoči jermenov, ki jih poganja pogonski motor. Več ko je v vozilu med vožnjo vklopljenih električno gnanih naprav, bolj se mora alternator truditi, da zagotovi zadostno količino električne energije. S tem pa obremenitev vgrajenega fosilno gnanega ali pa električnega pogonskega sklopa doseže nove višave, ki se manifestirajo predvsem pri povečani povprečni porabi pogonskih goriv, odnosno električne energije v primeru striktno električno gnanih avtomobilov.

In ravno v času zime je veliko uporabnikov modernih avtomobilov izredno hvaležnih proizvajalcem avtomobilov, ker jih pridno zalagajo z vsemogočimi odjemalci električne energije, da 'revčki' med vožnjo ne bi preveč trpeli zaradi mraza. Lep primer tega je modno ogrevanje volanskega obroča in prednjih sedežev, ker se proizvajalci očitno zavedajo, da imajo uporabniki doma v toplih kuhinjah najbrž tudi električno ogrevan jedilni pribor in krožnike ter električno nastavljive, ogrevane in z masažno-ventilacijsko funkcijo ('nujno' potrebna oprema …) opremljene kuhinjske stole. Zato vas ne sme začuditi, če se bodo v modernih avtomobilih v kratkem pojavili še 'večpodročni kamini' ali pa centralno (na sredini potniške kabine) vgrajen in daljinsko voden 'večpodročni taborni ogenj' ('zvezdnato nebo' na stropu potniške kabine si pa itak že lahko omislite …).

Obstaja pa tudi generalno pravilo glede porabnikov električne energije v avtomobilih, ki pravi, da vam bo vsak med vožnjo vklopljen 100 vatni odjemalec električne energije povzdignil povprečno porabo (l/100 km) za 0,1 litra.

Poglejmo nekaj primerov (poraba električne energije / dvig povprečne porabe na 100 km) …

Električno ogrevano vetrobransko steklo: 800 vatov / + 0,8 litra

Dodatni grelec za ogrevanje parkiranega vozila: 2000 vatov / + 2 litra

Kabinski ventilator na srednji stopnji delovanja: 170 vatov / + 0,17 litra

Zasenčene (kratke) prednje luči: 125 vatov / + 0,125 litra

Zadnje luči: 35 vatov / + 0,035 litra

Prednje meglenke: 110 vatov / + 0,11 litra

Ogrevanje sedežev: 100 vatov / + 0,1 litra

Ogrevanje volanskega obroča: 50 vatov / + 0,05 litra

Ogrevanje zunanjih bočnih ogledal: 40 vatov / + 0,04 litra

Predvajalnik zvoka: 20 vatov / + 0,02 litra

Navigacijski sistem: 10 vatov / + 0.01 litra

Če si ob vožnji z avtomobilom želite še dodatnega dviga povprečne porabe v zimskih mesecih, je najbolje, da si omislite modna 'zimska' lahka platišča, ker boste na njih lahko imeli široke zimske pnevmatike z bolj grobim profilom (večji kotalni upor), ker ljudje očitno še niso opazili, da imajo tekmovalna reli vozila na zimskih preizkušnjah vedno nameščene ozke pnevmatike, ker se nameščeni štirje 'valjarji' ob zimskih vožnjah po snegu in plundri pač ne obnesejo. Pametni ljudje imajo pozimi na vozilih nameščena ožja jeklena platišča z ožjimi zimskimi pnevmatikami, tudi zaradi tega, ker obstaja možnost zdrsa na vozni podlagi, ki se v mestnem okolju lahko konča s srečanjem z robnikom. Iz lastnih izkušenj vem, da vam bo jekleno platišče ob srečanju z robnikom oprostilo vašo neprilagojeno hitrost, ker ga po navadi lahko poravnate s kladivom in se odpeljete naprej. To pa seveda ne velja za lahka platišča, v tem primeru vas zaradi počenega ali zvitega aluminijastega platišča čaka kvečjemu nakup novega platišča …