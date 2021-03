Električno vozilo, ki je navdušilo Južnokorejce

Pri britanski znamki Arrival so leta 2015 pričeli razvijati striktno električno gnan model dostavnega vozila, ki je že požel veliko zanimanja med uporabniki in tudi proizvajalci serijskih vozil, ker Britanci kot partnerja v tem projektu omenjajo znamki kot sta Hyundai in KIA.

Južnokorejci so že v lanski jeseni jasno pokazali Britancem, da jih ta projekt zelo zanima, ker so vanj že investirali približno 100 milijonov evrov (80 milijonov evrov je prispevala znamka Hyundai, ostalih 20 milijonov evrov je primaknila znamka KIA). V ta projekt (druga generacija električnega dostavnega vozila) pa očitno zelo verjamejo (baje razmišljajo o nakupu lastniškega deleža …) tudi pri dostavni službi UPS, ker so že naročili 10.000 primerkov takšnega lahkega dostavnega vozila znamke Arrival. Po navedbah iz medijev bodo Južnokorejci to partnerstvo in posledično pridobljeno znanje izkoristili za razvoj in proizvodnjo lastnih različic striktno električno gnanih lahkih gospodarskih vozil.

Po do sedaj znanih informacijah bo takšen 'transporter' nastajal v več možnih različicah z dolžinami od 5,1 do 6,5 metra. Ob tem omenjajo do 2,4 kubičnih metrov razpoložljiv tovorni prostor in največ 1975 kilogramov uporabne nosilnosti. Za samodejno premikanje takšnega dostavnega vozila bodo poskrbeli vgrajeni pogonski sklopi z različno odmerjenimi paketi akumulatorjev (možna kapaciteta: od 44 do 133 kWh). Vse informacije o delovanju vozila bo uporabnik pridobil ob pomoči vgrajenega 15,6 palčnega zaslona na dotik. Med vgrajeno varnostno opremo pa omenjajo sistem za prepoznavo prometne signalizacije, sistem za ohranjanje voznega pasu, digitalno izvedena zunanja vzvratna ogledala in 360 stopinjski nadzor okolice vozila.

Ker so Britanci ob razvoju tega vozila prisegali na intenzivno uporabo lahkih kompozitnih materialov, ga oglašujejo kot nekaj lahkega in sposobnega prevoziti približno 300 kilometrsko razdaljo s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev. V podjetju Arrival, ki predstavlja nadaljnjo evolucijo znanega podjetja Charge Automotive, ki je med drugim razvilo tudi električno gnani dirkalnik iz tekmovalne serije Roboracer, je trenutno zaposlenih približno 700 ljudi. Drugo generacijo njihovega lahkega dostavnega vozila bodo pričeli intenzivno testirati v letošnjem poletju, medtem ko je prihod serijskih različic predviden najkasneje leta 2024, in to po prodajnih cenah, ki bodo podobne aktualnim cenam klasično (fosilno) gnanih lahkih dostavnih vozil.