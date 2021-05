Fosilna goriva ostajajo v igri

Če spremljate aktualne novice iz sveta avtomobilizma, ki jih dnevno objavlja nešteto avtomobilistično usmerjenih medijev, hitro dobite vtis, da bo prihodnost res samo še 'električna' in namenjena predvsem izbrancem z zadostno količino denarja, vendar 'fosilni imperij' ob tem še ni rekel zadnje besede, ker vrača udarec z razvojem bolj trajnostnih fosilnih goriv.

Pri znamki Volkswagen so že na začetku leta 2018 pričeli testirati dizelsko gnane avtomobile, ki jih poganja novo Shellovo trajnostno fosilno gorivo z imenom 'R33 Blue Diesel', ki ustreza specifikacijam, predpisanim s strani nemške norme DIN EN 590. S tem uspešno preizkušenim dizelskim gorivom, ki od uporabnikov dizelskih avtomobilov ne zahteva nobene modifikacije pogonskega motorja, so Nemci ob primerjavi z običajno gnanimi dizelskimi avtomobili že dosegli 20 odstotno znižanje ustvarjenih CO2 emisij, nastalih med delovanjem pogonskih sklopov.

V teh dneh so v Nemčiji predstavili novo trajnostno bencinsko gorivo z imenom 'Blue Gasoline', ki je nastalo ob sodelovanju podjetij kot so Bosch, Shell in Volkswagen. Tudi to novo bencinsko gorivo se lahko pohvali s 33 odstotnim deležem sestavnih komponent iz obnovljivih virov in podobnim znižanjem (-20 %) ustvarjenih CO2 emisij kot na začetku teksta omenjeno gorivo 'R33 Blue Diesel'. V enoletnem eksperimentu, ki so ga Nemci uspešno zaključili pred kratkim, je sodelovalo približno 1000 primerkov Volkswagnovega golfa VIII z vgrajenimi 1,5-litrskimi TSI motorji. Nemci pravijo, da so s takšnimi 'eco' golfi prevozili približno milijon skupnih testnih kilometrov in ob tem našemu planetu prihranili nastanek približno 230 ton CO2 emisij.

Takšno bencinsko gorivo, ki ga lahko uporabljajo vsi lastniki novih in starih avtomobilov, ki jih poganja bencin z oznako 95 E10, se bo na nemških bencinskih servisih pojavilo tekom letošnjega leta, in to po podobnih prodajnih cenah kot veljajo za Shellovo V-Power gorivo. Pred kratkim so proizvodnjo podobnega trajnostnega goriva napovedali tudi v nemškem podjetju Schuster & Sohn KG, kjer se že skoraj 150 let ukvarjajo samo s proizvodnjo energentov. Pri tem jih pomaga nemška družba HEION GmbH, kjer so razvili gorivo z imenom 'HEION CLEAN DIESEL'. V tem primeru jim je ob delovanju dizelskega motorja uspelo ustvariti 9,3 odstotno znižanje CO2 emisij in 16 odstotno znižanje ustvarjenih trdnih delcev (PM 10 in PM 2,5). Prihod takšnega trajnostnega goriva je predviden v letu 2022.

S temi dejanji smo dobili potrditev mnenj številnih poznavalcev scene, ki pravijo, da elektromobilnost ni edina rešitev naših okoljevarstvenih zagat, ker potenciali razvoja fosilno gnanih pogonskih sklopov in trajnostno naravnanih sintetičnih še niso dokončno izčrpani.