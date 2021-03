Frankofilski X4

V maju leta 2019 se je na ruskem tržišču pojavil Renaultov odgovor na oblikovne križance v stilu BMW-ja X4 in njegovega večjega nastopaškega brata z oznako X6, ki je po mnenju neresnih novinarjev ustanovitelj današnjega modnega 'SUV-Coupé' gibanja, ker ob tem pozabljajo na pionirsko vlogo modela (actyon (2005-2011)) znamke SsangYong.

Zaradi tega lahko prve vaške posebneže, ki so ob pomoči nam neznanih psihoaktivnih substanc prepoznali kupe (odnosno 'kupejevski' SUV …) v 'visoko nasajeni' 5-vratni kombilimuzini najdemo kvečjemu v Južni Koreji in ne na Bavarskem. Ta koncept avtomobilov, ki v resnici nima prav nobene zveze s pravimi kupeji, so očitno vzljubili tudi ruski kupci, ker so se pri znamki Renault odločili, da ta sicer južnokorejski izdelek sedaj ponudijo tudi kupcem na drugih tržiščih, kjer bo ta avtomobil nosil enako modelno oznako (arkana) kot v Rusiji.

Zakaj se nam renault arkana v Sloveniji predstavlja kot megane conquest? Predvsem zaradi tega, ker se pri znamki Renault dobro zavedajo, da obujanje spomina na srbskega vojnega zločinca (Željko Ražnatović Arkan) na območju držav bivše Jugoslavije ni ravno najboljša marketinška poteza. Posledično smo dobili preimenovan avtomobil, ki si po svoje zasluži drugačno modelno oznako, ker se megane conquest resnično razlikuje od vedno samo spredaj gnanega modela arkana, predvsem zaradi drugačne tehnološke platforme. Ruska verzija tega avtomobila je zasnovana ob uporabi tehnološke platforme znamke Dacia, medtem ko je megane conquest zasnovan na novejši tehnološki platformi (CMF-B) znamke Renault, ker ta platforma omogoča vgradnjo bolj naprednih tehnologij in sistemov.

Sedaj je pred nami eleganten (za SUV kategorijo …) in pompozno delujoč ('dinamičen' po mnenju marketinga …) avtomobil (dolžina: 457 cm, širina: 182 cm, višina: 157 cm, medosna razdalja: 272 cm, masa avtomobila: 1411 kg, nosilnost: 465 kg, obračalni krog: 11,2 metra), ki je približno 35 centimetrov daljši od priljubljenega capturja in se celo lahko pohvali s še večjo medosno razdaljo (+ 1,5 cm) kot model kadjar, od katerega je tudi približno 10 centimetrov nižji. Elegantna francoska SUV kombilimuzina se lahko pohvali tudi s solidno odmerjenim prtljažnikom (osnovna prostornina: 513 litrov), ki se bo v primeru podrtih zadnjih sedežev lahko povečal na 1296 litrov. V Nemčiji, kjer se je ta avtomobil že predstavil novinarjem, hvalijo kvaliteto izdelave in izbiro materialov v notranjosti potniške kabine, všeč pa so jim tudi vozne lastnosti tega, ne ravno najlažjega in prav nič kompaktnega avtomobila.

Nekoliko manj zadovoljni so bili glede udobja, ki je za prednja potnika odlično, ceno občudovanja modno odmerjene 'fastback' strehe bodo plačevali predvsem odrasli zadnji potniki, za katere je zaželeno, da niso višji od 190 cm. Pod motornim pokrovom različice, ki je za odštetih 27.850 evrov že na voljo nemškim kupcem, se skriva 1,3-litrski bencinski, prisilno polnjeni (turbo) štirivaljnik, ki lahko mobilizira 103 kW (140 KM) pogonske moči pri prav nič športnih 4500 vrtljajih v minuti ter 260 Nm motornega navora, ki je uporabniku na voljo v območju od 1750 do 3500 vrtljajev v minuti. Takšen, osnovno motoriziran, renault lahko doseže največjo hitrost 200 km/h (0-100 km/h: 9,8 sekunde) in ob tem porabi uradnih (WTLP poraba po mestu) 6,5-litra pogonskega goriva. Po izračunih nemških novinarjev je povprečna poraba na vsakih 100 prevoženih kilometrov nekoliko višja (7,9 litra), ker novinarske predstavitve novih avtomobilov pač niso 'eco' maratoni.

Vgrajeni pogonski sklop je serijsko spojen s 7-stopenjskim 'DSG' menjalnikom, ki je bil Nemcem ob nedavni predstavitvi avtomobila zelo všeč. Francozi bodo uporabnikom ponudili tudi obsežen nabor raznoraznih asistenčnih sistemov, ki bodo osnovno različico podražili za približno 600 evrov. V osnovni verziji bo avtomobil počival na 17-palčnih kolesih (dimenzije pnevmatik: 215/60 R17), dražje različice osnovno motoriziranega modela (arkana TCe 140 EDC Intens: 30.000 evrov in pa arkana TCe 140 EDC R.S. Line: 32.600 evrov) ter popolnoma hibridna arkana E-TECH 145, ki bo imela podobno prodajno ceno (32.500 evrov za različico Intens), bodo počivale na 18-palčnih kolesih. Občutno dražja v Nemčiji bo verzija arkana E-TECH 145 R.S. Line (35.100 evrov).

Več o tem avtomobilu lahko preberete tukaj.