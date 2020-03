Grdi 'crossover' raček se je spremenil v 'Shooting Brake' laboda

Iz Ukrajine, kjer domuje oblikovalec Vladimir Panchenko, prihaja ideja o bolj elegantnem in tudi bolj športnem predstavniku BMW-jevih 'šišmišev' iz serije X2, ker je Panchenko na osnovi 'crossover' modela X2 oblikoval dostojnega naslednika BMW-ja Z3 kupe, ki je trenutno še vedno edini serijski BMW, ki si zasluži prestižno oznako 'Shooting Brake'.

Eno izmed dejstev, povezanih z nemško avtomobilsko industrijo pravi, da Nemci sploh nimajo razvite 'Shooting Brake' tradicije, ker lahko v celotni zgodovini nemške industrije najdete samo dva serijska avtomobila (BMW Z3 coupe & zadnja generacija Volkswagnovega modela scirocco …), ki si zaslužita to prestižno oznako, ki opazovalcu pove, da se pred njim nahaja 3-vratni predstavnik kombikupejev s karavanskim zadkom. Tradicijo pravih 'Shooting Brake' avtomobilov so do sedaj negovali samo pri nekaterih manjših nemških karoseristih (Klostermann, Artz in DP Motorsport), kjer so za kupce ustvarili nekaj pravih maloserijskih 'Shooting Brake' avtomobilov.

Za osnovo tega 'Shooting Brake' projekta so služile skice spremenjenega BMW-ja X2, ki jih je ustvaril oblikovalec Sebastian Simm, vendar gre v tem primeru samo za 'višje nasajeno 3-vratno kombilimuzino'. Vladimir Panchenko in njegov pomočnik Vitali Enes sta se ob oblikovanju virtualnega bavarskega športnega 'karavana' odpovedala modni 'crossover' (oblikovni križanec) filozofiji in ustvarila klasično eleganten 3-vratni kombikupe v dimenzijah BMW-ja M3 (E46), seveda brez groteskno delujočega ogromnega para prednjih 'ledvičk', ki v primeru nekaterih aktualnih serijskih BMW-jev žal dokazuje, da so bavarski oblikovalci v sedanjih časih že izgubili orientir, s tem pa tudi dober okus …

Čeprav Ukrajinca s takšnim oblikovanjem izdelka znamke BMW dobivata pohvale in čestitke iz celega sveta se takšen športno-praktični BMW ne bo pojavil v serijski proizvodnji, ker smo na podlagi preteklosti že lahko ugotovili, da Nemci žal ne prepoznajo pravega 'Shooting Brake' avtomobila, ko ga imajo, po drugi strani pa nam pri znamkah kot je Mercedes-Benz prodajajo 'Shooting Brake' pravljice v povezavi s 5-vratnimi 'low-roof' karavani, ki si tudi pod razno ne zaslužijo prestižne oznake 'Shooting Brake' …