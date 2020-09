ID.3 je resnično ekonomičen

V teh dneh so strokovnjaki kluba ADAC razkrili izsledke njihove nove analize vseh mesečnih finančnih stroškov, ki čakajo nemške lastnike nekaterih električno in fosilno gnanih avtomobilov. Izsledki so presenetljivi, ker se je izkazalo, da boste z novim električnim modelom znamke VW deležni najnižjih obratovalnih in ostalih finančnih stroškov.

Za primerjavo so Nemci tokrat uporabili 6 različnih avtomobilov različnih znamk z različnimi koncepti pogona, katerih lastniki v enem letu hipotetično prevozijo najmanj 15.000 kilometrov, in to ob druženju z avtomobili v razponu od dveh do petih let. Ob tem so upoštevali nemške prodajne cene avtomobilov brez morebitnih državnih subvencij ter fiksne (obvezno zavarovanje vozila in pavšal v višini 200 evrov, ki vključuje plačilo parkirnin in še kakšnih podobnih stroškov) letne stroške, ki ob lastništvu avtomobila čakajo vsakega nemškega lastnika. Ob izračunu vseh mesečnih stroškov ob lastništvu avtomobilov so upoštevali tudi stroške obiskov ob rednih servisih ter amortizacijo nekaterih potrošnih sestavnih delov (izpušni sistem, zavore, akumulator, žarnice …) ter tudi stroške ob nakupu primernih novih pnevmatik.

V 'Gesamtkostenrechnung' analizi so seveda upoštevali tudi stroške za nakup pogonskega goriva ali električne energije, motornega olja in aditivov (dizelsko gnana vozila) ter stroške rednega vzdrževanja po treh letih lastništva (odnosno 80.000 prevoženih kilometrov), ko po mnenju Nemcev za večino novejših vozil nastopi čas prvih obveznih obiskov servisov. Upoštevali so še en zelo pomemben faktor v obliki mesečne izgube vrednosti avtomobila in na koncu prišli do dveh presenetljivih ugotovitev, ker se je izkazalo, da je lastništvo striktno električno gnanega avtomobila (takšnega kot je volkswagen ID.3 …) ob upoštevanju vseh omenjenih kriterijev na koncu trenutno resnično cenejše (vsaj v Nemčiji …) od lastništva fosilno gnanega avtomobila. Tudi v tem pogledu je prišlo do presenečenja, ker so dizelsko gnani avtomobili ob upoštevanju vseh faktorjev manj ekonomični in bolj pogubni za vašo mošnjo z denarjem kot pa bencinsko gnano blagohibridno sorodstvo.

Točne izsledke najdete v priloženih tabelah.