Izgon hibridnih in električnih avtomobilov

Iz Nemčije prihaja novica, ki ne bo všeč simpatizerjem in uporabnikom električnih in hibridnih vozil, ker smo v teh dneh dobili novo različico 'rasizma', ki pa tokrat za spremembo ni povezana z ljudmi, temveč z avtomobili …

Nemški „Verkehrswende“ že kaže prve učinke (počasi naraščajoč tržni delež …), predvsem na račun solidno odmerjenih (največ 10.000 evrov) državnih subvencij, ki so pri nemških kupcih spodbudile nakupe striktno električno in hibridno gnanih avtomobilov. Ob tem pa se kupci in uporabniki ne ukvarjajo samo z vprašanji glede uporabnega dosega, stroškov vzdrževanja in dejanske uporabnosti električnih in hibridnih avtomobilov, ker jih na podlagi že znanih dogodkov (požari …) čedalje bolj zanima tudi varnost takšnih avtomobilov. Varna uporaba takšnih avtomobilov pa ne zanima samo kupcev in lastnikov avtomobilov, temveč tudi lastnike nekaterih nemških parkirnih in garažnih hiš ...

Posledično so v dveh nemških mestih (Leonberg & Kulmbach) pred kratkim že sprejeli uradne odloke, ki lastnikom in uporabnikom električnih in hibridnih avtomobilov trenutno prepovedujejo obiske in 'bivanje' v njihovih garažnih hišah, predvsem zaradi strahu pred možnimi spontanimi samovžigi takšnih avtomobilov. Razlogi za takšno ravnanje se skrivajo v dejstvu, ki pravi, da tudi fosilno gnani avtomobili niso povsem imuni na samovžige, vendar gre v tem primeru za požare, ki so za gasilce večinoma obvladljivi. Povsem drugačna pa je gasilska zgodba o gorečih avtomobilih, ki so 'bogato' otovorjeni z litij-ionskimi akumulatorji, ki jih morajo gasilci ob želji po dokončni ugasnitvi požara pogosto potopiti v kontejnerje, zvrha napolnjene z vodo, kjer prizadeti električni in hibridni avtomobili ostanejo več dni. Takšnih varnostnih kontejnerjev, ki bi lahko preprečili katastrofalne požare v stavbah, pa v garažnih hišah ne morejo namestiti.

Po poročanju nemškega časnika „Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen“ smo takšen scenarij dobili minuli konec tedna, ko je na eni izmed nemških cest iz neznanega vzroka zagorel skoraj nov (prevoženih samo približno 300 kilometrov …) volkswagen golf GTE, sicer priključni hibrid z 'bogato' odmerjenim sklopom akumulatorjev. Ob tem so imeli njegovi potniki še dovolj časa, da ob požaru uidejo iz gorečega golfa, ki so mu nemški gasilci kasneje omogočili krajši 'potapljaški tečaj' (najmanj tridnevno prisilno bivanje v kontejnerju, napolnjenem z vodo …). Po poročanju omenjenega časnika je bil pok ob eksploziji vgrajenih akumulatorjev tako močan, da so ga slišali tudi ljudje, ki so bili od eksplozije oddaljeni več kilometrov.

Ob tem nemška stroka opozarja simpatizerje, uporabnike in lastnike električnih in hibridnih avtomobilov, da se po vsakdanjih opravkih v bistvu vozijo s smrtno nevarnimi avtomobili, ker imajo v vozilu ob nesreči ujeti (poškodovani …) potniki v slučaju, ko takšni avtomobili zagorijo, izredno slabe možnosti za rešitev in preživetje, in to ne samo zaradi intenzivnosti in vročine požara, temveč tudi zaradi možnosti električnega udara (približno 1000 voltov), ki bi ga lahko bili deležni reševalci ob poizkusu reševanja nemočnih potnikov. Zaradi tega reševalci oklevajo glede reševanja potnikov in ob tem izgubljajo dragocene minute …

Tega vam današnji avtomobilski marketing ob vašem želenem izletu v politično idilično in pravljično obarvano deželo elektromobilnosti seveda ne bo povedal …