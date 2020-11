Jeep® po okusu gorskih kolesarjev

Na letošnjem virtualnemu sejmu SEMA360, sicer svetišču ameriške 'Aftermarket Auto Parts' industrije, se je publiki prvič predstavil novi konceptni gladiator, ki je po mnenju vodilnih pri znamki Jeep® zasnovan po okusu in potrebah gorskih kolesarjev.

Za osnovo njihovega gorsko kolesarskega projekta so Američani uporabili serijski primerek jeepa gladiator, ki so mu ob preobrazbi v še bolj praktično terensko vozilo odstranili serijsko vgrajen 'keson' (prostor za prevoz tovora), ker so ga nadomestili z lahkim 'cargo' sistemom proizvajalca PCOR. V njem se lahko na sopotnikovi strani skriva več predalov s potrebščinami za kolesarje, medtem ko se na voznikovi strani skrivata električno gnan hladilnik ter tudi enako delujoč žar. Transportne potrebe gorskih kolesarjev pa lahko zadovoljita tudi dva strešna prtljažnika za prevoz koles in dodatne opreme ali zalog.

Takšen Jeepov 'Top Dog' se seveda lahko pohvali s še boljšimi plezalnimi sposobnostmi ob vožnji po brezpotjih, ker res ni namenjen obisku kakšnega dirkališča (samo 'bedaki in konji' bi s takšnimi terenskimi vozili dirkali po asfaltu …). Resnost njegovega 'off-road' poslanstva pa poleg višjega podvozja (+ 2 palca - približno 5 cm) in boljšega vzmetenja (blažilniki znamke Fox) demonstrirajo tudi terensko orientirane 37-palčne pnevmatike znamke BF Goodrich (tip KM3) na 17-palčnih platiščih, ki opazovalca opozorijo, da ta jeep ni produkt neumne mode (vožnja s terenskimi vozili po mestnih sredinah …), temveč izbor za nekoga, ki takšno vozilo resnično potrebuje. To je še posebej pomembno v teh časih, ko smo dokončno izgubili britansko 'off-road' ikono (land rover defender), ki se ji moderni SUV nadomestek z enakim imenom ne bo mogel nikoli približati …

Jeep® gladiator je v tem pogledu borec stare šole, ker je zasnovan kot tovornjak z vozno šasijo. Ta lastnost poskrbi za njegovo ločitev od modnih SUV vozil s samonosnimi karoserijami, ker je vozna šasija z motorjem in nanj poveznjeno karoserijo še vedno najboljši koncept za ustvarjanje pravega terensko prehodnega avtomobila. Pod motornim pokrovom ameriške 'off-road' ikone se skriva premijsko odmerjen 3,6-litrski bencinski 'Pentastar' V6 motor, ki ga kupci tega modela v Evropi niso deležni. Ta pogonski sklop lahko uporabniku zagotovi 285 hp (213 kW / 289 KM) pogonske moči ter 353 Nm (260 lb-ft) motornega navora. Opremo takšnega 'počitniškega' avtomobila zaokrožijo še 'heavy duty' prednji odbijač, par vitlov (prednji in zadnji) in pa dodatna svetila.