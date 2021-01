Kontinuirana rast avtomobilov

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se tokrat posvetili problemu, ki ga poznajo predvsem lastniki starejših garaž in običajnih parkirnih mest, ker lahko na obeh omenjenih površinah shranite samo še kakšnega starodobnika, predvsem zaradi 'efekta kvasovk' pri modernih avtomobilih, ki postajajo čedalje daljši, širši in posledično tudi težji.

Čeprav se ljudje v zadnjih petdesetih letih nismo prav veliko 'povečali' (povprečna višina in teža) smo v avtomobilski industriji žal priča kontinuirani rasti avtomobilov, ki prinaša čedalje večje in tudi čedalje bolj 'debele' modele avtomobilov, ker je kupcem in posledično tudi proizvajalcem avtomobilov očitno popolnoma vseeno za posledice (večja masa potegne za seboj višjo povprečno porabo goriva in manjšo živahnost ter posledično rast razpoložljive pogonske moči) takšnega pristopa do razvoja in proizvodnje avtomobilov. Vse to pa spremlja tudi sprevrženo dojemanje, ker so avtomobili (recimo z dolžino 470 cm), ki smo jih nekoč uvrščali med večje avtomobile, v današnjih časih 'kompaktni', nekoč kompaktno označeni avtomobili (avtomobil, ki ni daljši od 410 cm) pa so postali 'malčki'. Če bi to, z razumom popolnoma skregano filozofijo, uporabljali tudi ob opisovanju ljudi, bi bili 2-metrski košarkarji najbrž prepoznani kot 'pritlikavci', to, da so nekdanji debeluhi (brez izvedene diete in izgube kilogramov) v današnjih časih v resnici 'športniki', pa lahko izveste ob vsakem marketinškem opisovanju kakšnega zavaljenega 2,5-tonskega SUV izdelka …

Pred časom sem prebral intervju z enim izmed legendarnih kalifornijskih utemeljiteljev njihove tuning scene iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, ki se že večino življenja ukvarja s predelavami prvotnega Volkswagnovega 'hrošča'. Ob tem je možakar zelo lepo pojasnil vpliv odvečnih kilogramov na premikanje avtomobila. Kot primer je podal predelanega prvotnega 'hrošča' z maso v območju 750 kg, katerega modificirani bencinski motor lahko razvije 147 kW (200 KM) pogonske moči. Če boste pred kakšnim semaforjem z vašim modernim avtomobilom (masa: 1500 kg) želeli prehiteti takšnega super hrošča po približno 400 metrih pospeševanja z mesta, bo moral pogonski sklop v vašem, odlično 'rejenem' modernem avtomobilu mobilizirati približno 500 'konj' (367 kW), v nasprotnem primeru boste ostali zadaj. Tega, kakšen poguben vpliv imajo odvečni kilogrami na gibanje avtomobila, se veliko kupcev modernih avtomobilov sploh ne zaveda, ker jim proizvajalci z visokimi številkami glede razpoložljive pogonske moči (število KM) enostavno vržejo pesek v oči …

Vse skupaj pa spremlja tudi nerazumna marketinška logika, ker so marketinški strokovnjaki očitno prepričani, da vsi kupci kupujejo avtomobile samo še po tekočih metrih (daljše in širše je boljše …), ne pa po namembnosti. Posledično je aktualni polo (dolžina: 4053 mm) že daljši in širši (1751 mm brez zunanjih ogledal) od prvotnega golfa (dolžina: 3815 mm, širina: 1610 mm, masa: od 750 do 805 kg), da o temu da je tudi občutno težji, niti ne razmišljam. Današnji, osnovno motorizirani polo (59 kW/80 KM) ima neto maso (1130 kg) nekdanjega BMW-ja 320 (1115 kg), čeprav je imel resnično premijski 6-valjni predstavnik prvotne serije 3 pod motornim pokrovom občutno več 'konj' (90 kW/122 KM). Podobno lahkotno je izpadel tudi prvotni polo (29 kW/40 KM, masa avtomobila: 685 kg), medtem ko je današnji BMW 320i že pravi têžkokategórnik (masa: 1570 kg). Je to napredek, ki ga kupcem omenja in ponuja marketing? Ne, resnični napredek bomo doživeli šele takrat, ko bo novi polo občutno lažji od prvotnega pola, posledično bo takšen polo bolj živahen in manj potraten ob ravnanju s pogonskim gorivom …

Zaradi nerazumnega 'vzhajanja testa', iz katerega so izdelani moderni avtomobili, imajo lastniki starih garaž in običajnih parkirnih prostorov čedalje več težav z iskanjem primerno odmerjenega avtomobila, ki ga bodo še lahko stlačili v njihove garaže. Zanje so Nemci pripravili seznam (53 modelov) še razumno velikih modernih avtomobilov, ki niso daljši od 470 cm. Ob tem so seveda upoštevali tudi še sprejemljivo širino (190 cm) s parom zunanjih bočnih vzvratnih ogledal. Seznam takšnih modelov lahko najdete tukaj …