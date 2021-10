Marcello Gandini se počuti izigranega

Prototipni Lamborghini Countach LP500

V letošnjem avgustu smo dobili lamborghini countach LPI 800-4, 'XXL' repliko legendarnega superšportnega avtomobila, ki ga je leta 1971 ustvaril italijanski oblikovalec Marcello Gandini. Ta poteza znamke Lamborghini ni prav nič navdušila ljubiteljev kultnega modela countach, še najmanj pa je nad njo navdušen Marcello Gandini.

Ko se je prvotni, prototipni countach leta 1971 prvič pojavil na avtomobilistični sceni je njegova predstavitev odjeknila kot bomba, ker ljudje do takrat še niso videli tako ekstremno klinasto oblikovanega superšportnega avtomobila, ki jim je jemal dih tudi z zmogljivostjo (pospeševanje, končna hitrost) in nenazadnje tudi z nedostopnostjo (posledica zelo visoke prodajne cene). Zaradi tega se prvotni serijski countach (1974 - 1990) lahko pohvali z obilo karakterja in posledične prepoznavnosti. Sedaj je pred nami countach LPI 800-4, ki ga marketing in neresni novinarji kujejo v zvezde, čeprav ob tem pozabljajo, da novi countach pri opazovalcih tudi pod razno ni sposoben ustvariti takšnega 'wow' efekta kot ga je ustvaril original, ker novi countach v bistvu ni nič drugega kot rahlo preoblečeni sián FKP 37 …

S tem mnenjem se očitno strinja tudi večina oblikovalske srenje, med njimi je tudi Frank Stephenson, ki je v nedavno objavljenem video posnetku povedal, da pri znamki Lamborghini s predstavitvijo novega countacha izrabljajo in uničujejo ugled legendarnega avtomobila, nek drug prominentni oblikovalec je celo dejal, da so pri znamki Lamborghini zaradi pohlepa ustvarili 'Hot-Rod' repliko modela countach, ki z originalom nima več veliko skupnega. Dejstvo je, da pri znamki Lamborghini v zadnjih nekaj desetletjih ustvarjajo samo še avtomobile, ki so si izredno medsebojno podobni (razen predstavnika modnega hišnega 'tovornega programa' z oznako urus …), ker se vsi aktualni serijski modeli naslanjajo na izročilo (oblikovanje), ki ga je vpeljal ravno model countach.

Sedaj se je oglasil tudi 83-letni Marcello Gandini, ki se ob vsem tem počuti izigranega, ker so mu pri znamki Lamborghini ob letošnji počastitvi njegovega dela 'pozabili' omeniti, da nedavno, v Kaliforniji predstavljen prototip novega countacha ne bo prav nič osamljen, ker bo nastal v 112. serijskih primerkih, ki so seveda že vsi razprodani. Jezi ga tudi to, da ljudje zaradi marketinškega zavajanja s strani znamke Lamborghini mislijo, da je on 'požegnal' nastanek novega countacha, čeprav temu ni tako. Gandini pravi, da si je ob ustvarjanju njegove oblikovalske identitete vedno prizadeval za to, da ob oblikovanju avtomobila ustvari nekaj povsem novega, inovativnega, nekaj kar bi imelo povsem drugo identiteto kot predhodni model avtomobila. V novem countachu ne opaža nič takšnega, zato na vse skupaj gleda kot na popolno negacijo njegovega oblikovalskega DNK-ja.

In kako na to zaušnico gledajo vodilni pri znamki Lamborghini? Malo jim je sicer nerodno, vendar je za njih važno predvsem to, da se hišne blagajne spet dobro napolnijo …