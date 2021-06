Modularni 'urbani krt'

MOLE URBANA CORRIERA

Iz Italije prihaja novica o novem, rahlo bizarno oblikovanem električnem avtomobilu, ki razbija tezo, da mora moderen mestni električni avtomobil izgledati kot 'buhtelj' z nameščenimi kolesi. Poleg tega smo s tem avtomobilom dobili tudi kredibilno interpretacijo pojma modularna platforma.

Zasluge za nastanek takšne mobilne 'telefonske govorilnice' ima predvsem italijanski industrijski oblikovalec Umberto Palermo, ker je ustvaril resnično urbano 2-sedežno vozilo (osnovna konfiguracija) z vedno povsem enako oblikovano potniško kabino (standardni modul), ki ga bodo Italijani kupcem ponujali v številnih različnih karoserijskih različicah ob povezavi s parom različno odmerjenih medosnih razdalj in posledično različno dolžino karoserij.

Italijani so ob tem razvili nosilno cevno platformo iz jekla, ki bo vedno enaka v pogledu širine karoserije (150 cm) ter njene višine (190 cm), drugačna bo lahko samo dolžina modularno izvedene karoserije (270 ali 360 centimetrov). Tudi v pogledu pogona ne bo nobene izbire, ker bo kupec vedno dobil skromno odmerjen električni pogonski sklop s samo 8,5 kW pogonske moči, ker je italijanski 'urbani krt' namenjen predvsem prebivalcem mest in podobnih urbanih okolij, posledično se lahko giblje samo z 'mestno' končno hitrostjo v območju od 50 do 65 km/h. Mestom primerna bo tudi avtonomija (od 100 do 200 kilometrov, odvisno od vgrajene velikosti akumulatorskih sklopov) s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki bo na domači vtičnici (220 V) končano v šestih urah.

Nameščena 'telefonska govorilnica', ki ima pri tem vozilu status potniške kabine, bo vedno izdelana iz aluminija ob povezavi s parom prečnih elementov za zagotavljanje varnosti v primeru naleta drugega vozila s strani. Po vsej verjetnosti bodo aluminij uporabili tudi pri izdelavi modularnih elementov različnih karoserijskih nadgradenj, ker bo to vozilo na voljo tudi kot poltovornjak (največja dovoljena nosilnost: 400 kg) ali pa zaprti furgon (volumen: od 1,8 do 4,4 kubičnega metra), obstaja pa tudi 4-sedežna taksi različica ter različica 'potujočega kioska', odnosno 'obrata' za pripravo in prodajo hrane in pijače. Italijanski načrt predvideva, da bodo takšni avtomobili v naslednjem letu že na voljo kupcem, ki iščejo prave mestne avtomobile z rahlo nenavadno obliko, ki spominja na vozila iz dvajsetih let prejšnjega stoletja.

Po do sedaj znanih informacijah naj bi kupec za takšno resnično kompaktno in posledično res ekološko vozilo odštel od 14.000 do 18.000 evrov.