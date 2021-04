'Največ avta za Vaš denar'

Naslov članka, ki sem si ga za to priložnost ponovno sposodil pri slovenskem uvozniku vozil znamke KIA, je v teh dneh dobil povsem nov pomen, ker so pri indijski znamki Force Motors pred kratkim predstavili nov 'terenski avtobus' z neprekosljivo prodajno ceno.

V tem pogledu je Indija res prava 'Indija Koromandija', obljubljena dežela za vse ljubitelje avtomobilov, ki za nakup novega avtomobila ne mislijo zapraviti celotnega družinskega premoženja ali jemati hipoteke, v Evropi so nas naši politiki zaradi njihove neverjetne 'skrbi' glede našega zdravja že pred časom razveselili z napovedjo obligatorne vgradnje številnih 'invalidskih IT sistemov' v nove avtomobile, ki pa jih seveda ne boste dobili zastonj. Ob tem me sploh ne moti, če kateri od kupcev novih avtomobilov misli, da nujno potrebuje številne asistenčne sisteme v njegovem avtomobilu, moti me predvsem to, da človek ob nakupu novega avtomobila glede njihove vgradnje nima več nobene izbire, poleg tega mi je že dolgo jasno, da resnično varni avtomobili ne obstajajo, ker žal obstajajo samo varni vozniki (voznik, ki spoštuje prometne predpise, vozi defenzivno in se med vožnjo osredotoča na dogajanje v okolici vozila …).

V Indiji in povsod drugod, kjer jim je jasno, da bi s takšnimi prisilnimi ukrepi najbrž ubili domačo avtomobilsko industrijo, potrebo po vgrajenih asistenčnih sistemih še vedno prepuščajo kupcem, zato si tudi tisti, ki ne verjamejo v marketinške pravljice glede neverjetne varnosti z elektroniko otovorjenih vozil lahko kupijo normalne avtomobile po razumni ceni. Lep primer tega je trax cruiser znamke Force Motors, pošteno odmerjeno (dolžina: 512 cm, širina: 182 cm, višina: 203 cm, medosna razdalja: 305 cm, oddaljenost karoserije od vozne podlage: 16 cm) klasično 'družinsko' (vanj lahko stlačite od 12 do 13 oseb) terensko vozilo, ki ga ponujajo kupcem že za odštetih 11.000 evrov. Seveda pa Indijci ob tem ne fantazirajo, da gre v primeru tega terenskega avtomobila, ki deluje kot XXL predstavnik Mercedes-Benzovega razreda G, za 'dinamično in športno urbano vozilo' (slaboumni evropski marketing …), temveč ciljajo na 'nolifestyle' kupce, ki pri svojem delu ali pa vsakodnevnih opravkih resnično potrebujejo takšnega robustnega in bolj enostavnega delovnega konja.

Za odštetih 11.000 evrov (približno) bo kupec prejel 3140 kilogramov težak terenski avtomobil, ki se tudi pod razno ne more pohvaliti z vozno dinamiko, ker ga premika 2,6-litrski 4-valjni atmosferski dizelski motor s tehnologijo skupnega voda (Common-Rail), ki lahko mobilizira največ 66 kW (90 KM) pogonske moči ter 250 Nm motornega navora. Za indijske razmere je pogonske moči povsem dovolj, podobno je tudi z opremljenostjo modela trax cruiser. V notranjosti potniške kabine prevladuje trpežna dvobarvna plastika, so pa kupci deležni vgradnje električno podprtega pomika štirih kabinskih bočnih stekel in vgradnje 'infotainment' zaslona na dotik, ki podpira tudi delovanje navigacijskega sistema. Klimatska naprava je na voljo ob doplačilu. Po svoje je ta avtomobil bolj varen kot podobna vozila v Evropi, kjer nas proizvajalci zaradi varčevanja na nepravem mestu v potniških kabinah posiljujejo s čedalje večjimi modnimi ekrani na dotik, ker je ta indijski izdelek opremljen s klasičnimi stikali. To pa je dokazano najhitrejša in najbolj varna bližnjica za vklop nekaterih funkcij v naših avtomobilih …