Napoved bolj praktične različice

V januarju leta 2021 se bo v prodajnih salonih znamke Ford pojavila nova, bolj praktično orientirana 'chassis cab' različica priljubljenega modela ranger, ki bo kupcem na voljo ob povezavi s posebnimi tovornimi nadgradnjami vseh vrst.

Tako se bo Fordov štirikolesno (po želji …) gnani ranger približal še večjemu številu potencialnih odjemalcev, ki ob svojem delu resnično potrebujejo izrazito praktičen in terensko prehoden poltovornjak. Tudi v tem primeru gre za gospodarsko vozilo s klasično 'Body-on-Frame' zasnovo, ki takšnemu avtomobilu zagotavlja robustnost, dobro terensko prehodnost (oddaljenost karoserije od vozne podlage: 230 mm, možnost prečkanja vodnih ovir, ki niso globje od 80 cm …) in solidno (3270 kg) največjo dovoljeno skupno maso ter možnost vleke prikolice, težke do 3500 kilogramov.

Pri znamki Ford poudarjajo, da bodo evropski kupci takšnega rangerja deležni velike izbire možnih nadgradenj, ker so poskrbeli za nastanek ogromne partnerske mreže, sestavljene iz približno stošestdesetih evropskih proizvajalcev različnih nadgradenj, ki se lahko v primeru nove 'chassis cab' različice modela ranger raztezajo na dolžini 2518 milimetrov. Novo XL verzijo modela ranger bodo ponujali samo ob povezavi z že znanim 2,0-litrskim EcoBlue motorjem, ki lahko mobilizira 170 (125 kW) 'dizelskih konj' ter 420 Nm motornega navora. V Nemčiji bo ta različica na voljo kupcem za odštetih 30.165 evrov (neto prodajna cena brez dajatev).