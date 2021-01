Nov dokaz zavajanja potrošnikov

Karavani Enoprostorci

V dneh pred novim letom smo ob pomoči redoljubnih Nemcev dobili nov dokaz sistematičnega zavajanja kupcev s strani avtomobilske industrije, ker so se strokovnjaki kluba ADAC tokrat lotili merjenja prtljažnega prostora pri aktualnih serijskih modelih avtomobilov.

Zavajanje kupcev je v teh časih postalo komoditeta, ki se jo pri večini aktualnih avtomobilskih znamk očitno ne morejo otresti, ker nas pridno zavajajo v več pogledih (tudi v pogledu povprečne porabe pogonske energije (goriv) in ustvarjenih CO2 emisij …). V dobrih starih časih smo otroci ob raziskovanju avtomobilov dostikrat 'lepili ksihte' na voznikove bočne šipe, ker nas je zanimalo, kako hitri so objekti našega poželenja. Takrat so bile stvari še v redu, ker se je števec hitrosti pri avtomobilu kot je 'stoenka' zaključil pri 160 km/h, ker je znašala njegova največja hitrost samo 135 km/h. S to univerzalno formulo (- 20 km/h) ste lahko zelo hitro ugotovili dejansko hitrost avtomobila.

V današnjih časih nimamo več te sreče, ker proizvajalci avtomobilov zaradi varčevanja na napačnem mestu uporabljajo univerzalne števce. Lep primer tega je Fiatov punto druge generacije s 44 kW (60 KM) pogonske moči, kjer se števec zaključi pri 200 km/h, čeprav se s tem avtomobilom v resnici ne morete peljati z več kot 155 km/h. Enako velja tudi za kakšen aktualni model (recimo testna KIA Xceed 1.0 T-GDi EX way …), kjer vam števec hitrosti obljublja zelo optimističnih 240 km/h, čeprav se s tem avtomobilom ne boste peljali z več kot 186 km/h. Druga oblika zavajanja (manipuliranje z modelnimi oznakami) pa je prisotna predvsem pri izdelkih znamk kot sta BMW in Mercedes-Benz, kjer že dolgo vlada anarhija in posledični kaos, ker vam nameščene številčne modelne oznake ne govorijo resnice. S to nesmiselno modo so začeli Bavarci, ko so leta 1980 predstavili novo admiralsko ladjo (BMW 745i (E23)), kjer je modelna oznaka v skladu s tedanjimi hišnimi oznakami namigovala na vgrajeni 4,5-litrski pogonski sklop, čeprav se pod motornim pokrovom te prestižne limuzine skriva pogonski sklop s samo 3,4-litra delovne prostornine …

Sedaj je pred nami nov dokaz 'nategovanja' potrošnikov, ker so Nemci ugotovili, da pri številnih aktualnih modelih (Nemci so premerili 150 serijskih modelov …) ne smete verjeti številkam glede prostornine prtljažnika, ker so večinoma napihnjene. To je še posebej pogosto pri bolj družinsko orientiranih avtomobilih (SUV, karavan, potniški dostavnik, enoprostorec in 5 vratna kombilimuzina), ker želijo proizvajalci z napihnjenimi številkami glede razpoložljivega volumna prtljažnega prostora prepričati kupce v neverjetno uporabnost njihovih izdelkov, sploh pa tiste, ki jim je velikost prtljažnega prostora zelo pomembna. Ob tem so ugotovili, da je ta praksa zavajanja kupcev zelo pogosta pri SUV vozilih in karavanih iz višjih cenovnih razredov, medtem ko se proizvajalci cenejših vozil praviloma držijo resnice. Lep primer tega je dacia duster, kjer vam proizvajalec obljublja osnovnih 413 litrov prtljažnega prostora. Po nemških meritvah so se Romuni zlagali samo za 3 litre (izmerjenih 410 litrov …).

Povsem drugačna je zgodba o SUV volvu z oznako XC90. Švedi kupcem njihove 'športne SUV lokomotive' obljubljajo velikodušno odmerjenih 721 litrov prtljažnega prostora, Nemci so ob meritvah našli samo 475 litrov prostora. Prvak v zavajanju kupcev pa prihaja iz koncerna Volkswagen. Njihov 'dinamični avtobus' v obliki modela sharan, ki ima tudi bolj 'temperamentno' špansko sorodstvo se po uradnih podatkih ponaša kar s 955 litri volumna za prevoz tovora in prtljage. V resnici ga je 325 litrov manj, ker so Nemci vanj stlačili samo za 630 litrov 'robe'. Najbolj kredibilni glede razpoložljivega prostora za tovor in prtljago so predstavniki klasičnih limuzin in kupejev s stopničastimi (notchback) zadki, vendar pri proizvajalcih avtomobilov tudi v tem pogledu ne boste deležni realnih številk. Zato Nemci svetujejo kupcem, da naj pred nakupom avtomobila sami ugotovijo, če v avtomobil lahko spravijo otroški voziček ali pa kakšen drug večji predmet, ker se na uradne številke pač ne smejo zanašati.

Točne podatke glede velikosti prtljažnih prostorov pa najdete v priloženih tabelah.