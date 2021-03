Nova nemška beseda

Elektromobilnost si počasi, vendar zanesljivo, utira pot v zavest številnih uporabnikov in lastnikov avtomobilov, prinesla pa je tudi nove pojme in besede, ki jih pred tem nismo poznali. Trenutno najbolj znana in zelo pogosto uporabljena nemška beseda, ki označuje to novo dobo avtomobilnosti, je "Reichweitenangst."

S to besedo, ki je že našla svoje mesto v slovarju modernega nemškega jezika, je opisan strah nemških uporabnikov striktno električno gnanih avtomobilov, da s povsem izpraznjenimi akumulatorji obtičijo na kakšni cesti, daleč stran od najbližje polnilne postaje. Ta strah, ki ga potrjuje tudi raziskava ("Mobilitätsmonitor 2020") nemške nacionalne inženirske akademije (acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), je eden izmed primarnih krivcev za to, da se številni Nemci in Nemke še vedno izogibajo striktno električno gnanim avtomobilom v velikem loku.

Svoj piskrček pri ustvarjanju nezaupanja potrošnikov glede striktno električno gnanih avtomobilov pa ustvarjajo tudi proizvajalci takšnih vozil, predvsem na račun pomanjkljive transparentnosti, ker interesentom in potencialnim kupcem niso sposobni ponuditi kredibilnih informacij glede tega kaj vse lahko vpliva na akcijski doseg striktno električno gnanega avtomobila. Zato so pobudo glede dobrega informiranja kupcev striktno električno gnanih avtomobilov že pred časom prevzele organizacije kot je AAA (American Automobile Association), kjer so se lotili tudi različnih testiranj takšnih avtomobilov.

Eno izmed najzanimivejših testiranj te vrste je povezano z vožnjo striktno električno gnanih avtomobilov v poletnem in zimskem času (izven idealnih razmer, ki so osnova za propagando proizvajalcev takšnih vozil …), ki znova potrjuje že znano ugotovitev (električnim avtomobilom ne dišita zima in poletje, 'sovražijo' pa tudi klance …) številnih, ki opozarjajo kupce na to, da svet električnih avtomobilov ni samo rožnate barve. Američani so ob tem že kmalu ugotovili, da bodo ob tem najbolj trpeli sodobni 'razvajenčki' v obliki populacije 'klima-junkijev', ki si vožnje z avtomobilom brez prižgane klimatske naprave v poletnih mesecih sploh ne znajo več predstavljati (mogoče ne znajo odpreti bočnih kabinskih stekel …) in pa vsi tisti, ki bi sredi zime radi sedeli v njihovih avtomobilih oblečeni samo v poletna oblačila …

Ameriške ugotovitve po testiranjih aktualnih električnih avtomobilov, ki so jih izvedli pri - 6 stopinj Celzija ter pri 35. stopinjah Celzija so kristalno jasne. Če vam je logično, da vas lahko sredi zime tudi malo zebe in da se morate ob vožnji z avtomobilom tudi primerno toplo obleči, potem bo izguba avtonomije pri vašem striktno električno gnanem vozilu zanemarljiva, ker se bo znižala za sprejemljivih 12 odstotkov. Povsem drugačna bo zgodba v primeru, ko si boste ob vožnji omislili izdatno podporo vgrajenega ogrevanja potniškega prostora, ker vam bo to popilo ogromno 'električnega soka' in posledično tudi zelo dobro (- 41 % (povprečje)) oklestilo avtonomijo s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev.

Podobno je tudi z vožnjo striktno električno gnanega avtomobila v poletnih mesecih. Ljudje, ki jim je jasno, da je vklop klimatske naprave v vozilu med vožnjo smiseln samo takrat, ko se vozilo ne premika (postanek pred semaforjem ali pa ujetništvo v kakšnem prometnem zamašku …) bodo ob tem v pogledu akcijskega dosega izgubili samo 4 odstotke (povprečje). Slabše jo bodo v poletnih mesecih odnesli ljudje, ki v avtomobilu ne morejo 'preživeti' brez vklopljene klimatske naprave, ker jim bo prižgana klimatska naprava znižala avtonomijo za približno 17 odstotkov. Na splošno pa ob vožnji z električnim avtomobilom velja pravilo, ki pravi, da bolj ko ste nagnjeni k vklapljanju vseh mogočih odjemalcev električne energije, hitreje si boste odžagali vejo na kateri sedite …