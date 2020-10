Nova tehnologija za manjšo onesnaženost

Pri navtični podružnici koncerna Suzuki so v teh dneh predstavili povsem novo ekološko nadgradnjo za njihove izvenkrmne motorje, ker bodo tako nadgrajeni pogonski sklopi po novem lahko čistili oceane, jezera in reke.

Približno 55 let po prvi predstavitvi Suzukijevega izvenkrmnega motorja (100-kubični model D55) so Japonci iznašli preprost in efektiven način za filtriranje vode v oceanih, jezerih in rekah, ki se po namestitvi dodatne opreme izvaja ob vsakem zagonu in uporabi tako modificiranih Suzukijevih izvenkrmnih motorjev, čeprav ob tem ne vpliva na delovanje in zmogljivosti izvenkrmnega motorja.

Suzukijev 'Micro-Plastic Collecting Device' se ob filtriranju vode zanaša na stalen dotok vode, ki pri izvenkrmnem motorju ob njegovem delovanju hladi pogonski sklop. V primeru te resnično pametne ideje, ki bo sigurno poskrbela za nekoliko nižjo raven mikroplastike v naših oceanih, jezerih in rekah, gre za cenovno sprejemljivo tehnološko rešitev, ki jo bodo od leta 2021 naprej ponudili (doplačilo) vsem kupcem novih Suzukijevih izvenkrmnih motorjev.

S predstavitvijo te rešitve so pri znamki Suzuki zaokrožili deseto obletnico njihovega 'Clean Ocean' projekta, kjer je letos z njihovimi plovili sodelovalo že več kot 8000 lastnikov Suzukijevih izvenkrmnih motorjev iz 26. držav. Suzukijeva zaveza glede manjše uporabe okolju škodljivih materialov pri izdelavi avtomobilov, motociklov in izvenkrmnih motorjev, je razvidna tudi pri pakiranju nekaterih originalnih rezervnih delov, ker so jih v letošnjem septembru pričeli pakirati v papirnato embalažo. Na ta način bodo pri znamki Suzuki vsako leto porabili približno 3 tone manj plastičnih materialov.