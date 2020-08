Novi, delno kredibilni rekord

V teh dneh smo dobili nov rekordni dosežek na področju elektromobilnosti, ki so ga tokrat prispevali pri znamki Volkswagen, vendar bodo morali ljubitelji električnih avtomobilov pred pričetkom slavja obvezno prebrati tudi 'drobni tisk' …

Rekordni podvig, ki so ga pred kratkim izpeljali pri znamki Volkswagen, je po svoje zelo kredibilen, vendar ni bil izveden v skladu z navadami in prakso običajnih uporabnikov avtomobilov, ki se ob vožnji ne želijo odrekati udobju in hitrosti ter se ob tem pretirano poglabljati še v 'eko' moduse vožnje. Na poti (relacija Zwickau (Nemčija) - Schaffhausen (Švica)), ki jo je uporabljeni ID.3 (58 kWh, 150 kW/204 KM) prevozil s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, je moral voznik Felix Egolf uporabiti vse svoje trike in znanje, če je želel ob povečani obtežbi (dodatna prtljaga (približno 250 kg) v obliki živega video snemalca in njegove opreme …) vozila doseči zadani cilj in se brez dodatne pomoči 'privleči' do Švice.

V neresnih medijih, kjer ima prvo in zadnjo besedo vedno samo marketing, lahko ob povezavi s tem rekordom preberete, da se je znani švicarski 'varčevalni lisjak' ob tem celo vozil s prižgano klimatsko napravo, čeprav pri znamki Volkswagen ob objavi uradnega sporočila za javnost niso nikjer omenili tega, so pa napisali, da je imel rekorderski ID.3 občasno prižgano klasično kabinsko ventilacijo (Lüftung), poleg tega je voznik na poti redno uporabljal filozofijo 'jadranja' (Hypermiling) in tudi že znano tradicijo 'vleke' (voznik električnega avtomobila se na avtocesti enostavno 'prilepi' na zadek pred njim vozečega tovornjaka ali avtobusa), ker je na ta način (bolj ugodna aerodinamika) dosegel še nekoliko nižjo porabo 'električnega soka'.

Med ostalimi občasno ali pa redno vklopljenimi porabniki električne energije na poti iz Nemčije v Švico (44 odstotkov izmed rekordnih 531 kilometrov so prevozili po avtocestah) so omenili tudi vgrajeni infotainment sistem z navigacijo in pa prednje dnevne luči. Na račun vseh izvedenih varčevalnih ukrepov, odpovedovanja udobju in relativno nizke povprečne potovalne hitrosti (56 km/h) je vozniku s samo enim polnjenjem akumulatorjev uspelo prevoziti več kot 100 kilometrov daljšo razdaljo (povprečna poraba na 100 km na tej poti: 10,9 kWh) od uradnih obljub (povprečna poraba: od 14,5 do 15,4 kWh na 100 km, WTLP doseg: 420 km) znamke Volkswagen glede povprečne porabe električne energije pri modelu ID.3.