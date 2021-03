Novi oblikovni križanec

Iz delavnice nekoliko ekscentričnega nemškega tehničnega in kulturnega genija (Heiko Saxo) prihaja novica o prvem uspešnem poletu transportnega sredstva, ki ga nemški izumitelj predstavlja kot edinega predstavnika resnično letečih porschejev.

Nekoliko bizarno oblikovan helikopter, ki ga mirne duše lahko označimo za oblikovnega križanca med avtomobilom in helikopterjem, je zasnovan na osnovi znanega letečega izdelka leta 1959 ustanovljene korporacije Enstrom Helicopter Corporation, kjer že od leta 1965 nastaja serijski lahki helikopter z oznako F-28. Poganja ga modificirani (solarno podprti) turbinski agregat znamke Rolls Royce, ki ga za potrebe znamke Enstrom licenčno izdeluje ameriška znamka Alison. Po navedbah nemškega izumitelja, ki je pred kratkim s tem transportnim sredstvom v obliki letečega porscheja 917 opravil uspešen testni polet nad nemškim dirkališčem Nürburgring, se njegov 'HeliPo' ('helikopterski porsche') lahko pohvali s 670 kW (911 KM) pogonske moči.

Prvi testni polet s tem letečim porschejem 917 je Heiko Saxo opravil že leta 2013 na območju mesta Abu Dhabi (Združeni Arabski Emirati), nedavno izvedeni polet nad Nemčijo je prekinil velik oblak, ki je baje zakril sonce nad dirkališčem Nürburgring in pilotu helikopterja povzročil nevšečnosti (kratkotrajna izguba vrtilnega momenta …) glede preskrbe potrebne električne energije. Zato so morali sicer uspešen polet predčasno prekiniti. Nemec se ob tem ni spuščal v detajle, je pa povedal, da bo razvil drugačen, naravno podprt sistem napajanja helikopterja (masa: približno 800 kg) s potrebno električno energijo. Prvi kupcem dostopni primerki tega rahlo bizarnega 'letečega avtomobila' naj bi se pojavili leta 2022, in to po zmernih (v pogledu letalstva …) prodajnih cenah.