Novi povratnik

V teh dneh se je po približno 61. letih 'spanca' vrnila še ena britanska avtomobilska znamka, ker so potomci Sydneya Allarda (ustanovitelj znamke) pred časom obudili podjetje Allard Motor Company (1946-1959) in predstavili njihov prvi 'serijski' model.

Konstruktor in dirkač Sydney Allard, ki je na britanskih dirkališčih zaslovel že proti koncu tridesetih let prejšnjega stoletja, je ena izmed resničnih legend britanskega avtomobilskega športa, ker so bili njegovi športni avtomobili po končani drugi svetovni vojni zelo uspešni v tedanjem avtomobilskem športu. Že leta 1950 je Allard predstavil tekmovalni model J2 (1950-1951, izdelanih 90 primerkov), ki mu je sledil še bolj uspešni allard J2X (1951-1955, izdelanih 86 primerkov). S tem športnim avtomobilom, ki so ga premikali pogonski V8 sklopi ameriških znamk kot sta Chrysler in Cadillac, je Allard na ameriških dirkalnih stezah lahko zelo dobro nagajal (osvojenih 8 zmag) tedanjim voznikom dirkalnikov znamk kot sta Ferrari in Jaguar.

Kako zelo dober je allard J2X na dirkalni stezi je kmalu ugotovil tudi legendarni Carroll Shelby, poznavalci pravijo, da si je Shelby kasneje enostavno prisvojil britansko idejo o združitvi britanske šasije in karoserije z ameriškim V8 motorjem in to idejo kasneje tudi realiziral ob razvoju legendarne AC cobre. Z znamko Allard je bil zelo dobro povezan še en legendarni avtomobilski konstruktor (Zora Arkus-Duntov), ker se je po odhodu (leta 1953) iz podjetja Allard Motor Company zaposlil v koncernu General Motors, kjer je kasneje ustvaril prvi športni model (corvette) znamke Chevrolet. Aktualni allard JR continuation je izdelan v skladu s prvotnimi specifikacijami iz leta 1953. Takrat so Britanci za nastope v Le Mansu izdelali (do konca leta 1955) samo sedem primerkov tekmovalnega modela JR z dodatno oznako 'Le Mans Roadster'.

Prvi sedaj izdelani primerek modela JR, ki ga premika po originalnih specifikacijah izdelani 5,4-litrski bencinski OHV V8 (16v) motor znamke Cadillac, so kupcem ponudili že včeraj na dražbi avkcijske hiše RM Sotheby’s, vendar trenutno ni znano, če so avtomobil, ki so ga kupcem ponujali za pošteno vsoto denarja (predvidena prodajna cena v območju od 180.000 do 240.000 britanskih funtov), sploh prodali. Originalni primerek modela JR iz leta 1953, ki predstavlja osnovo za sedanji model JR continuation, so leta 2016 prodali nam neznanemu kupcu za odštetih 605.000 ameriških dolarjev. Za odšteti denar je kupec prejel izrazitega športnika (masa vozila: 997 kg) z vgrajeno 'ameriško konjenico' znamke Cadillac, ki šteje 300 'bhp konj' (304 KM/224 kW) pri prav nič športnih 4500 vrtljajih v minuti. Za pretikanje pa med vožnjo poskrbi 4-stopenjski ročni menjalnik, kupec si bo lahko omislil tudi verzijo s pritaknjenim 3-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Še zanimivost. Pri tem projektu oživljanja znamke Allard je aktivno sodeloval tudi nekdanji, sedaj že 93-letni hišni oblikovalec Dudley Hume, ki je pred mnogimi leti oblikoval večino štirikolesnih izdelkov znamke Allard. Posebej za to priložnost je Hume pripravil 120 novih skic, povezanih z oblikovanjem aluminijaste karoserije. Pri uspešni obuditvi znamke Allard pa omenjajo tudi nekdanjega glavnega konstruktorja (David Hooper), ker je aktivno sodeloval pri nastajanju aktualnega continuation modela, ki je seveda izdelan ročno, ob uporabi prvotnih postopkov, načrtov in tehnologij.