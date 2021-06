O izginotju fosilno gnanih vozil bodo odločali kupci

V enem izmed cenjenih nemških medijev se je v teh dneh pojavil zanimiv intervju glede novih pogonskih konceptov vozil, ki ga je s sogovornikom (profesor Gerhard Reiff) opravil znani nemški novinar Jens Meiners.

Kdo je profesor Gerhard Reiff? Reiff je prvi človek v nemškem podjetju KST Motorenversuch, ki si je v nekaj preteklih desetletjih nabralo veliko znanja in izkušenj na področju testiranj in ocenitve različnih motornih konceptov, ker v tem podjetju že dolgo izvajajo teste za veliko aktualnih proizvajalcev avtomobilov in pogonskih sklopov. Povod za tokratni intervju je ustvaril prof. dr. Thomas Koch (Karlsruher Institut für Technologie (KIT)), ki je skupaj s somišljeniki (171 uglednih evropskih znanstvenikov in inženirjev) v teh dneh v Evropi dvignil veliko prahu z izjavo, da prehod na splošno elektromobilnost ne bo tako pravljičen kot nam obljubljajo politiki in avtomobilski marketing, ker bomo na ta način v resnici ustvarili še enkrat več škodljivih CO2 emisij, predvsem zaradi tega, ker ima večina medijsko opevanih 'čistih' električnih avtomobilov in hibridov še vedno napeljane 'izpušne cevi' v naših termoelektrarnah in nuklearkah …

Profesor Reiff, se strinjate z ugotovitvami profesorja Kocha. Bo zaradi tega potrebno novo ovrednotenje (v pogledu dejansko ustvarjenih CO2 emisij pri proizvodnji, uporabi in razgradnji) električno gnanih vozil?

Trenutno dogajanje kaže na to, da električna energija, ki jo potrebujemo za pogon električnih avtomobilov, še dolgo ne bo prišla samo iz obnovljivih virov, posledično imajo BEV (Battery electrical vehicles) vozila trenutno občutno slabšo CO2 bilanco kot moderni fosilno gnani pogonski sklopi, sploh ob primerjavi s kakšnim modernim dizelskim motorjem. Posledično striktno električno gnani avtomobili niso primerni za vse priložnosti in dolžnosti, ker lahko resnično prosperirajo samo v določenih avtomobilskih segmentih (recimo v segmentu majhnih mestnih avtomobilov …).

Ali sploh še vidite kakšen razvojni potencial na področju razvoja fosilno gnanih avtomobilov?

Seveda, na tem področju je še veliko razvojnega potenciala, določene stvari že pridno preizkušamo, čeprav je uporaba besede 'Verbrenner' (nemška oznaka za fosilno gnane avtomobile) trenutno politično nekorektna, ker smo priča politični gonji, s katero želijo določeni politiki v navezi z marketingom in neresnimi novinarji v očeh javnosti ustvariti slab ugled klasičnih (fosilno gnanih) pogonskih sklopov, kar bo imelo veliko posledic na generacijah naših naslednikov. To lahko opazite že danes, ker se število mladih, ki jih še zanima študij klasičnih motornih tehnologij, že zmanjšuje. Na koncu nam bo zmanjkalo ljudi s potrebnim znanjem za nadaljnji razvoj klasičnih pogonskih sklopov.

Kakšno je po vašem mnenju stanje glede razvoja električnih pogonskih sklopov in akumulatorjev?

Ne glede na to, kakšna bo v bodočnosti kemijska sestava akumulatorjev, še vedno obstaja potreba po boljšem sobivanju med pogonskim sklopom, inverterjem (razsmernik) in akumulatorji ter učinkovitostjo in življenjsko dobo akumulatorjev. Mnenje, ki ga zagovarjamo v našem podjetju je, da nas na področju elektromobilnosti čaka še zelo dolga razvojna pot. Trenutno se v tem pogledu nahajamo tam, kjer je bil razvoj fosilno gnanih pogonskih sklopov v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Kakšne bi po vašem morale biti tehnološke rešitve za čim bolj efektivno in hitro znižanje CO2 emisij na področju transporta?

Obstaja zelo preprosta računica, ki pravi, da promet v Nemčiji trenutno v enem letu ustvari približno 150 milijonov ton CO2 emisij. Če bi v kratkem času poskrbeli, da bi 30 % sedaj potrebnih fosilnih goriv nadomestili s sintetičnimi, CO2 nevtralnimi gorivi, bi leta 2030 po zaslugi prometa v enem letu ustvarili samo še 100 milijonov ton CO2 emisij.

Kako resno lahko jemljemo izjave določenih proizvajalcev avtomobilov glede prenehanja razvoja in izdelave klasično (fosilno) gnanih avtomobilov v bližnji bodočnosti?

O tem v resnici ne bodo odločali proizvajalci, temveč kupci njihovih produktov. Me res zanima, koliko kupcev bi s takšnimi izjavami pri določenih proizvajalcih avtomobilov radi odgnali, odnosno brez koliko kupcev lahko preživi avtomobilska znamka, kjer vse upe glede dobre prodaje polagajo samo še na električne avtomobile. Sam mislim, da so te napovedi neresne, ker so enostavno preuranjene, zato bo bodočnost po vsej verjetnosti 'barvita', ker bodo v njej lahko sobivali različni pogonski koncepti.