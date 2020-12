Oblikovni koktajl za bogate

Leta 2014 smo na območju italijanske Modene dobili novega karoserista v obliki znamke ARES, kjer se posvečajo predvsem predelavam prestižnih avtomobilov za najbogatejše zemljane. Sedaj so Italijani predstavili njihov novi roadster (spider), ki bo nastal v samo dvanajstih primerkih.

Z modelom wami Lalique spider se pri znamki ARES Design oddaljujejo od dosedanje filozofije rahlega preoblikovanja obstoječih (tovarniških) karoserijskih form, ki smo jih navajeni pri njihovih dosedanjih izdelkih, ker v bistvu niso nič drugega kot 'Pimp my Ride' verzije serijskih avtomobilov. Več poguma na področju oblikovanja so pokazali šele leta 2017, ko so predstavili 'nemškega gozdarja (mercedes-benz razred G) v italijanskem smokingu' v obliki modela 'X-Raid', zanimiva je tudi njihova lanska pridobitev (model panther progretto uno), ker so v tem primeru obudili legendarni de tomaso pantera.

Sedaj je pred nami wami Lalique spider, eksotični 2-sedežni spider z obliko, ki deluje kot 'retro' oblikovni koktajl športnih avtomobilov iz petdesetih let prejšnjega stoletja, ker lahko poznavalci v tem ličnem italijansko-francoskem (za oblikovanje notranjosti potniške kabine so poskrbeli Francozi, točneje oblikovalci zelo znane znamke Lalique, kjer nastajajo predvsem zelo kvalitetni izdelki iz kristalnega stekla …) izdelku prepoznajo detajle in forme, ki jih je nekoč ustvaril legendarni Pietro Frua (1913-1983) ob oblikovanju številnih različic maseratija A6G, seveda ob oblikovni povezavi s še nekaterimi britanskimi izdelki (predvsem AC ace (predhodnik modela cobra) in pa aston-martin DB2 …) tistega časa.

Italijani ob predstavitvi tega avtomobila, ki bo nastal v samo dvanajstih primerkih, niso razkrili veliko informacij. Vemo samo to, da je njegova karoserija izdelana ob uporabi večje količine aluminija in ogljikovih vlaken, istočasno nam pogled v notranjost potniške kabine razkriva tudi to, da ob njenem opremljanju niso skoparili z usnjem in aluminijem. V tančico skrivnosti ostajajo zavite tudi informacije o možnem pogonskem sklopu. Govori se o tem, da bo avtomobil po vsej verjetnosti 'samohoden' ob pomoči kakšnega bencinskega V6 motorja, čeprav poznavalci ob tem ne izključujejo možnosti vgradnje kakšnega bencinskega V8 motorja.

Vse skupaj (ekskluzivnost in zelo soliden odmerek individualnosti) pa bo imelo tudi svojo ceno, ker lahko interesenti pričakujejo prodajno ceno v območju pol milijona evrov …