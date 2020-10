Odpadek na kolesih

Iz Nizozemske prihaja novica o novem, striktno električno gnanem lahkokategorniku, ki je skoraj v celoti izdelan iz reciklirane plastike, podobno obdelanega aluminija in lesnih odpadkov. S tem projektom so študentje univerze za tehnologijo v Eindhovenu želeli dokazati uporabnost različnih odpadkov pri izdelavi okoljevarstveno orientiranih avtomobilov.

Nizozemski projekt izhaja iz dejstva, ki pravi, da je človeštvo v samo enem letu sposobno ustvariti približno 2,1 milijarde ton odpadne plastike, ki na koncu zelo rada pristane v naših oceanih. Tu je tudi mnenje organizacije Ellen MacArthur Foundation, kjer zagovarjajo tezo, da bo v oceanih leta 2050 zaradi nespametnega obnašanja človeštva že toliko odpadne mikroplastike, da bo njena skupna masa večja od skupne mase vseh živih bitij v morju. Zato se je skupina nizozemskih študentov leta 2019 odločila, da razvijejo zelo lahko, vendar tudi 'seksi' električno vozilo iz recikliranih materialov, ki bi si po njihovem mnenju morali že zdavnaj utreti pot v serijsko proizvodnjo.

Nizozemci, ki za razliko od večine današnjih kupcev modnih 'EKO SUV' (še en marketinški 'nateg' stoletja …) vozil na električni ali pa hibridni pogon razumejo, da je lahka gradnja in posledična lahkotnost avtomobila ključna za nizko porabo pogonske energije, so ob tem želeli ustvariti tudi oblikovno privlačen in po njihovem mnenju tudi 'seksi' avtomobil, zato je odločitev o oblikovanju njihovega 2-sedežnega ekološkega avtomobila v slogu pravih kupejev povsem legitimna in razumna, ker aktualne debele in zavaljene 2,5 tonske 'SUV Nemke' niso prav nič bolj športne in varčne kot kakšna 150-kilogramska Nemka, oblečena v 'AMG', 'M' ali 'R-line' trenirko, odnosno 'gradsko odijelo' na nekaterih 'mondenih' koncih našega sveta. Ob uporabi reciklirane plastike (PP/PET) in iverk, ki so izdelane iz recikliranih ostankov lesa, so mladi Nizozemci ustvarili majhnega dvosedežnega športnika, ki obuja spomin na čase, ko smo Evropejci ljubili majhne kupeje in kabriolete.

Istočasno so obudili tudi spomin na čase, ko dodatna komfortna oprema ni imela prav veliko vpliva in pomena, ker so ob grajanju današnjih proizvajalcev avtomobilov omenili tudi njihovo potratnost pri oskrbi njihovih 4-kolesnih izdelkov z elektroniko. Študentje ob zagovarjajo tezo številnih razumnih ljudi, ki pravijo, da v vozilu sploh ne potrebujete zapletenega in dragega 'infotainment' sistema z ogromnim ekranom na dotik, ker lahko vse njegove naloge v avtomobilu kot je luca opravi tudi vaš pametni telefon. Rezultat takšnega razmišljanja je neverjetno nizka masa (420 kg) vozila, in to z vgrajenim sklopom akumulatorjev (60 kg), posledično za samodejno premikanje tega majhnega mestnega avtomobila ne potrebujete prav veliko konj. In jih na koncu tudi ne dobite, ker se v 'konjušnici' modela luca nahaja samo 20 (15 kW) ločenih (vsak vgrajeni 'in-wheel' motor poganja eno izmed zadnjih koles) 'konj', kar zadostuje za 'divjanje' z največ 90 km/h. Omenili so tudi avtonomijo s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki znaša približno 220 kilometrov.

Trenutno je takšen mestni avtomobil povsem neprimeren in predrag za serijsko proizvodnjo, nanj je potrebno gledati kot na priporočilo avtomobilski industriji, če želi kdaj doseči status industrije, ki proizvaja resnično 'zelene' produkte …