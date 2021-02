Osveženi lahki štirikolesnik

Aixam EMOTION City GTO Aixam EMOTION Coupé GTI

Pri znamki Aixam, kjer že dolgo nastajajo pravi urbani (mestni) avtomobili, so pred kratkim predstavili oblikovno osveženi model city, ki je po novem okrašen z modelno oznako emotion. Osvežena paleta francoskih lahkih štirikolesnikov je že na voljo tudi kupcem v Sloveniji.

Oblikovna prenova ('facelift'), ki so jo Francozi izpeljali zelo temeljito, je prinesla tudi nekaj zelo bizarnih dodatnih modelnih oznak (GTO, GTI in coupé) za tak tip avtomobila, ki v bistvu ni nič drugega kot 3-vratna mikro kombilimuzina. V tem primeru smo dobili nov dokaz, da je moderni avtomobilski marketing že povsem 'podivjan' in brez vsakega moralnega kompasa, ker mu je važno samo to, da vas čimbolj žejne prepelje preko vode (vam proda tisto, česar v resnici sploh ne potrebujete ...).

Ob oblikovni prenovi njihovega malega mestnega avtomobilčka (dolžina (osnovna različica city): 2762 mm, širina: 1500 mm, medosna razdalja: 1795 mm) so se Francozi posvetili predvsem prednjemu delu avtomobila, kjer so preoblikovali prednji odbijač, masko hladilnika, prednje luči in tudi pokrov motorja. Podobno taktiko (drugačen odbijač in par zadnjih luči) so ubrali tudi ob preoblikovanju zadka. Posledično daje njihov avtomobilček iz kategorije L7e (»štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW) sedaj nekoliko bolj resen vtis.

Ob prenovi so Francozi pripravili tudi večje število modelnih različic, ki jih zaznamujejo drugačni karoserijski detajli, podobno velja tudi za dvosedežno notranjost. Oblikovno najbolj atraktivni in posledično najdražje so različice EMOTION city GTO (14.490 evrov), EMOTION coupé GTI (15.690 evrov) in pa EMOTION crossline premium GT (16.990 evrov). Kupci, ki ne nasedajo na marketinške trike in prevare se bodo seveda odločili za osnovno različico EMOTION city pack, za katero boste v Sloveniji odšteli točno 11.490 evrov. Vendar boste ob takšni izbiri deležni tudi manjše pogonske moči (6 kW / 8,15 KM pri 3200 vrt./min.) kot pri najdražji različici (crossline) modela emotion (11,2 kW / 15,2 KM pri 3600 vrt./min.). Za razliko v pogonski moči sta krivi predvsem različno odmerjeni (480, odnosno 600 kubičnih centimetrov) delovni prostornini vgrajenih dizelskih 2-valjnikov, malenkostno različna je tudi masa obeh omenjenih različic (425, odnosno 450 kg).

Občutno drugačni pa sta izmerjeni končni hitrosti. Najcenejši emotion (verzija city) bo lahko 'drvel' po mestu z največ 45 km/h in ob tem v povprečju porabil približno 3,1 litra dizelskega goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Različica emotion crossline je bolj živahna (največja hitrost: 87 km/h) in malenkostno bolj žejna (3,6 l/100 km). Vse skupaj pa lahko močno podraži vgrajena dodatna oprema. Lep primer tega je razpoložljiva klimatska naprava, za njo boste ob nakupu vozila odšteli dodatnih 1.400 evrov, podobno (dodatnih 1.200 evrov) vas bodo 'osušili' še ob vgradnji 9-palčnega zaslona na dotik (Apple CarPlay & Android Auto). V Sloveniji je trenutno že 20 poslovalnic, kjer si lahko omislite nakup tega resnično urbanega vozila, ki lahko v današnjih časih navzlic ne ravno idealnemu razmerju med plačanim in dobljenim ponudi alternativo podobno velikim in podobno dragim električnim avtomobilom, tudi zaradi nizkih emisij CO2 (80, odnosno 95 g/km).