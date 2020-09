Ponovna zmaga pnevmatike znamke Bridgestone

Nemška organizacija GTÜ, avstrijska organizacija ARBÖ in drugi največji nemški avtomobilski klub ACE so včeraj objavili rezultate nedavno opravljenih testov devetih zimskih pnevmatik v dimenzijah 225/50 R17, ki so trenutno že na voljo kupcem v nemških trgovinah.

Tokratni test zimskih pnevmatik, ki so ga s skupnimi močmi izvedle tri različne inštitucije (Auto Club Europa, Gesellschaft für Technische Überwachung mbH in Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs), je postregel s povsem enakim zmagovalcem kot v primeru nedavno izvedenega velikega ADAC testa podobnih zimskih pnevmatik, ker je v obeh primerih zmagala zimska pnevmatika znamke Bridgestone (tip Blizzak LM005, približna nemška prodajna cena za 4-delni komplet pnevmatik: 564 evrov). To je tudi edina tokrat testirana zimska pnevmatika, ki si je prislužila najvišjo možno oceno „sehr empfehlenswert“ (zelo priporočljivo), medtem ko je večina (8 pnevmatik) tokrat testiranih pnevmatik prejela oceno „empfehlenswert“ (priporočljivo).

Za zmago pnevmatike znamke Bridgestone so zaslužne predvsem njene 'All-rounder' lastnosti, ker je ta pnevmatika blestela v večini testnih kategorij. Ob vožnji po snegu ji je lahko sledil samo drugouvrščeni izdelek znamke BF Goodrich (tip g-Force Winter 2, 508 evrov), obe pnevmatiki se odlično obneseta tudi ob vožnji po mokrem cestišču. V to skupino pnevmatik sodijo še tri tokrat testirane 17-palčne zimske pnevmatike znamk Goodyear (tip Ultragrip Performance+, 564 evrov), Continental (tip WinterContact TS 860, 612 evrov) in Michelin (tip Alpin 6, 636 evrov). Izdelek znamke Continental, ki je že večkrat zmagal na prejšnjih testih pnevmatik, je najboljši ob vožnji po suhem cestišču. V Tem pogledu se mu je približala edino zmagovalna pnevmatika znamke Bridgestone, zelo dober v tem pogledu je tudi izdelek znamke Michelin.

Med tokratnimi favoriti za naslov pnevmatike, ki vam ponuja največ za odšteti denar, pa velja omeniti izdelek znamke Nokian (tip WR Snowproof), ker je to najcenejša (496 evrov) tokrat testirana pnevmatika, ki je bila kljub temu deležna dobrih ocen (prejela je oceno zadovoljujoče). Nemci in Avstrijci so bili tokrat resnično razočarani samo nad izdelkom znamke Falken (tip Eurowinter HS01, 500 evrov), temu primerna je tudi njena končna ocena („bedingt empfehlenswert“ - pogojno priporočljivo) in uvrstitev na rep v skupni preglednici rezultatov. Razloge za takšno odločitev strokovnjakov pa podkrepi predvsem podatek o nesprejemljivo dolgi zavorni poti (50-0 km/h: 26,2 metra) pnevmatike znamke Falken ob vožnji po snegu, sploh če vemo, da se boste z zmagovalno pnevmatiko v takšnih okoliščinah ustavili po precej krajši (- 2,4 metra) zavorni poti, ki znaša v primeru pnevmatike znamke Bridgestone samo 23,8 metra …