Pravi novi defender?

Avtor: Marko Miklavc Foto: ALL TERRAIN ALL ELECTRIC Ltd company

Iz Glasgowa, kjer deluje startup podjetje Munro, prihaja novica o novem električnem terenskem vozilu, ki ga številni že vidijo kot edinega pravega naslednika legendarnega land roverja, ker gre v primeru tega vozila za namensko razvito terensko vozilo, kjer ima dobra funkcionalnost ob vožnji po terenu prednost pred aktualnimi modnimi SUV smernicami.

Na Škotskem imajo na terenska vozila še vedno malo drugačen pogled kot v ostali Evropi, kjer je terensko vozilo postalo modno urbano vozilo in statusni simbol 'mestnih kavbojev', ker Škoti od takega vozila ne pričakujejo udobja, temveč njegovo pripravljenost na izrazito težaško delo na kmetijah, kjer mora kleni terenec dostikrat nadomestiti kakšen traktor ali pa poltovornjak. Po tem konceptu, ki vključuje skromno odmerjeno komfortno opremo ter soliden odmerek robustnosti je nastal tudi novi prototip znamke Munro, ki se trenutno nahaja v fazi izdelave. Ob tem Škoti posnemajo filozofijo prvotnega land roverja, ki jo aktualni defender zaradi trenutnih modnih SUV zapovedi sploh ni sposoben realizirati, ker je novi defender sedaj SUV vozilo, medtem ko je mark 1 predstavnik stare terenske šole, ki zapoveduje uporabo vozne šasije in nanjo poveznjene karoserije.

Zgodovina je že neštetokrat dokazala, da je to edini smiselni koncept za ustvarjanje poštenega terenskega vozila, ki bo ob vožnji po brezpotjih ob tem resnično blestelo. Mark 1 ne želi biti 'dinamičen in športen' (tipične marketinške bedarije ob opisovanju današnjih avtomobilov …), temveč uporaben in enostaven za vzdrževanje. Ta 'Back-to-Basic-Offroader' je zasnovan na osnovi izredno robustne vozne šasije z imenom Ibex F8-Plattform, ki nastaja v britanskem podjetju Foers. Nanjo so Škoti poveznili praktično oblikovano šasijo z izredno kratko odmerjenim parom (spredaj in zadaj) karoserijskih previsov, resnost tega projekta glede njegovih zmogljivosti na terenu pa dokazuje tudi off-road podvozje v kombinaciji s štirimi terensko odmerjenimi kolesi, zato mark 1 najbrž ne bo nikoli obiskal 'Nordschleife' (dirkališče Nürburgring), ker za to ni prav nobene potrebe.

Za samodejno premikanje spiritualnega naslednika prvotnega land roverja bo poskrbel vgrajeni elektromotor s 154 kW (210 KM) pogonske moči ter 300 Nm motornega navora. Vgrajeni modularni sklop akumulatorjev (kapaciteta: 52 kWh) naj bi mu omogočil do 250 kilometrov avtonomije s samo enim hitrim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, ki bo v 30 minutah poskrbelo za 80 odstotno napolnjenost akumulatorjev. V tem vozilu se bo lahko peljalo največ 5 potnikov, v primeru ko jih bo manj, boste v ta model lahko stlačili do 1.250 litrov tovora, omenjajo pa tudi njegovo enotonsko nosilnost in sposobnost vleke prikolic (največja skupna dovoljena masa vlečnega vozila in priklopnika: 3500 kg). Ker gre v primeru modela mark 1 za pravega delovnega konja, je notranjost potniške kabine skromna v pogledu udobja in opremljenosti ter posledično robustna in prijazna za vzdrževanje.

V letošnjem poletju naj bi Škoti pričeli sprejemati naročila, ki jih bodo prvim kupcem dostavili na začetku leta 2022. Ob tem so Škoti zaobšli pravila igre, ker bo model mark 1 nastajal samo v 1000 primerkih letno, posledično za takšen avtomobil ne veljajo enako pravila kot za velikoserijske izdelke. Znana pa je tudi njegova prodajna cena, ki znaša približno 58.500 evrov (približno 50.000 britanskih funtov).