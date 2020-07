Pravilna razhladitev vročega avtomobila

Notranjost (potniška celica) avtomobila, ki je poleti direktno izpostavljen žgočemu soncu, se lahko dokaj hitro spremeni v pravo 'pečico' s temperaturami v območju 60 stopinj Celzija. Zato poleti v parkiranem vozilu nikoli in nikdar ne puščajte otrok ali pa hišnih ljubljenčkov …

Na to temo so Nemci že opravili nekaj testiranj s podobnimi rezultati, tokrat jih je zanimalo tudi to, kakšen vpliv na segrevanje potniške kabine ima izbira karoserijske barve in pa vgradnja panoramskega strešnega okna. Po izvedenih testih pri 28. stopinjah Celzija (temperatura ozračja 60 cm od vozne površine …) so ugotovili, da ima barva karoserije zelo majhen vpliv na segrevanje notranjosti potniškega prostora, ker k segrevanju vozila najbolj pripomorejo velike steklene površine, predvsem vetrobransko steklo in pa nameščeno modno panoramsko strešno okno (po možnosti takšno, ki se razteza po celi dolžini strehe in se ga ne da odpreti …), ki vam povrh vsega dvigne maso (od 30 do 40 kg) avtomobila in poslabša težišče in posledično tudi rahlo privzdigne povprečno porabo goriva.

Kako na ogrevanje notranjosti vplivajo modno dodatno temnjena ('Privacy Glass') stranska kabinska stekla? Ne pričakujte čudežev, ker vam bo ta nevarnostna (poslabšana vidljivost iz vozila …) rešitev prinesla samo nekaj stopinj hladnejšo notranjost v kombinaciji z neskladnim izgledom (si predstavljate hišo, kjer je pol vgrajenih stavbnih oken temnejših?) vozila, ki v primeru kakšnega karavana ali pa SUV vozila deluje kot predelava vozila v 'Leichenwagen' (mrliško vozilo), odnosno 'furgon'. Zelo pa na ogrevanje notranjosti potniške kabine pri parkiranem avtomobilu vpliva barva oblazinjenja, ker so Nemci na območju črno obarvane armaturne plošče po eni uri izmerili celo 80 stopinj Celzija, zato na armaturni plošči in v njeni bližini ne puščajte stvari, ki so občutljive na visoko temperaturo.

Kakšen vpliv na ogrevanje notranjosti potniškega prostora pri parkiranem avtomobilu imajo rahlo odprta (največ 5 cm) bočna stekla ali pa podobno odprto strešno okno? Dejstvo je, da vam rahlo odprta bočna kabinska okna lahko znižajo temperaturo, vendar samo za približno 3 stopinje Celzija. Podobno velja tudi za priprto strešno okno. To dokazujejo tudi izsledki. Ko je bilo vozilo parkirano prvih 10 minut na žgočem soncu (28 stopinj Celzija) z zaprtimi stekli, se je temperatura v notranjosti potniškega prostora povzpela na 38 stopinj Celzija (v roku dvajsetih minut je temperatura poskočila na 45 stopinj Celzija …). Ob odprtem (5 cm) paru obeh prednjih kabinskih stekel se je temperatura v obeh primerih nekoliko znižala (36, odnosno 42 stopinj Celzija), vendar premalo za uspešno razhladitev vozila. Še slabše razmere za potnike v vozilu so nastopile po eni uri 'čepenja' avtomobila na žgočem soncu, ker so se takrat temperature povzpele na več kot 50 stopinj Celzija.

Kako pravilno ohladimo vozilo, ki je parkirano pod žgočim soncem? Pametni ljudje v tem primeru za kratek čas odprejo vse možne karoserijske odprtine (bočna vrata, strešno okno in pokrov prtljažnika (v primeru 3-ali pa 5-vratne kombilimuzine, SUV-ja, oblikovnega križanca ali karavana) in vsa bočna kabinska stekla, ker s tem že občutno razhladijo avtomobil. Nato lahko zaženete motor in se z zaprtimi vrati in spuščenimi okni počasi odpeljete, da piš vetra, ki nastane med počasnim premikanjem vozila, ohladi vozilo. Po nekaj sto metrih vožnje lahko zaprete vsa kabinska okna in vključite klimatsko napravo. Žal se tega v naši družbi ne drži skoraj nihče …

Povsem običajni slovenski 'klima-junkie' (človek, ki v avtomobilu ne more 'preživeti' brez prižgane klimatske naprave …) seveda razmišlja drugače, tak vtis sem dobil ob opazovanju nekaterih ljudi, ki so očitno pravi 'odvisniki' v pogledu uporabe klimatskih naprav v avtomobilih. Po tem scenariju se najprej usedeš v razgret avtomobil in takoj po zagonu pogonskega motorja hitro vklopiš klimo in nato zbežiš iz avtomobila. Nato pa kje v hladni senčki počakaš, da klima opravi svoje delo. Tako dobite nov recept za še višjo povprečno porabo goriva pri vašem avtomobilu (jebeš okoljevarstvo, važno je udobje …).