Presenečenje znamke Nexen

Avstrijci (ARBÖ) in Nemci (ACE in GTÜ) so v teh dneh objavili rezultate nedavno opravljenih testov devetih letnih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R17, ki so trenutno na voljo v nemških trgovinah. Za največje presenečenje glede končne uvrstitve je tokrat poskrbela pnevmatika znamke Nexen.

Tokrat so Avstrijci in Nemci vzeli pod drobnogled 9 aktualnih letnih pnevmatik (BF Goodrich Advantage, Continental Premium Contact 6, Falken Azenis FK510, Goodyear EfficientGrip Performance 2, Laufenn S Fit EQ+, Maxxis Premitra 5, Michelin Primacy 4, Nexen N’fera Sport SU2 in Nokian Wetproof) v dimenzijah 225/45 R17 in jim na koncu podelili 5 najboljših možnih ocen ('Sehr empfehlenswert' / zelo priporočljivo) ter 4 ocene 'empfehlenswert' (priporočljivo), ker tokrat za avtomobile iz evropskega C segmenta niso našli nobene resnično slabe letne pnevmatike.

Sedaj smo ponovno dobili lep dokaz tega, da oznaka 'premium', s katero so se okitili pri nekaterih proizvajalcih pnevmatik (in nekaterih avtomobilov …), ni garant največje kakovosti, ker smo tokrat dobili presenetljivega zmagovalca v obliki nizkocenovnega gumarskega izdelka znamke Nexen (tip N’fera Sport SU2), ki je drugi najcenejši (nemška prodajna cena za eno pnevmatiko: 83 evrov) tokrat testirani izdelek te vrste. Cenejša od te pnevmatike je samo letna pnevmatika znamke Maxxis (tip Premitra 5) s prodajno ceno v območju 77 evrov (nemška prodajna cena za eno pnevmatiko). Na odlično drugo mesto se je uvrstila nekoliko dražja pnevmatika znamke Nokian (tip Wetproof / 92 evrov), tretje mesto si delita dve enako ocenjeni (skupni seštevek) pnevmatiki (Maxxis Premitra 5 (77 evrov) in Falken Azenis FK510 (93 evrov)).

Ob testiranju pnevmatik na suhi vozni podlagi so vse testirane pnevmatike dosegle odlične rezultate, najbolje pa boste zavirali z izdelkom znamke Continental (tip Premium Contact 6, 114 evrov), ker se je tako 'obut' testni Volkswagnov golf 8. generacije ustavil že po 34,5 metra (100-0 km/h), podobno dobro sta se v tej testni disciplini obnesli tudi najslabše ocenjeni pnevmatiki (Goodyear EfficientGrip Performance 2 (109 evrov) in (Maxxis Premitra 5 (77 evrov)) v tem pogledu, ki sta v enakih pogojih za dokončno ustavitev vozila potrebovali malenkostno več prostora (36,1 metra). Največje razlike med pnevmatikami so se razkrile ob vožnji po mokri vozni podlagi ter ob zaviranju v takšnih pogojih. V tem pogledu je bila najboljša najdražja (114 evrov) tokrat testirana pnevmatika znamke Michelin (tip Primacy 4), ki je vozilo dokončno ustavila že po 48. metrih zavorne poti.

Da se zadeve ob takšnem zaviranju lahko odvijajo tudi občutno drugače (+ 8,6 metra daljša zavorna pot) je demonstrirala pnevmatika znamke Maxxis, ki je testnega golfa na mokri cesti dokončno ustavila šele po prevoženih 56,9 metra. Večina ostalih tokrat testiranih pnevmatik je v tej disciplini dosegla nekoliko boljše rezultate (dolžine zavornih poti: od 52,1 do 53,9 metra). Ob tem pa je nastal tudi zanimiv paradoks, ker je pnevmatika znamke Maxxis, ki v dežju očitno ne mara zaustavljanja, ob primerjavi z drugimi pnevmatikami najbolj blestela ob preverjanju njenih 'Aquaplaning' (splavanje) lastnosti ob vožnji po mokri cesti, prekriti z devetimi milimetri dežja. Čeprav Avstrijci in Nemci tudi tokrat niso našli 17-palčne letne pnevmatike, ki bi bila povsem brez napak, podeljene ocene demonstrirajo, da visoka prodajna cena in predikat 'premium' ne zagotavljata najboljših voznih lastnosti, ker na tem testu niso našli nobene resnično slabe pnevmatike.