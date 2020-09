Proizvajalci avtomobilov dražijo rezervne dele

V krovnem združenju nemških zavarovalničarjev (GDV) so v teh dneh predstavili izsledke njihove interne študije, ki razkriva občutne podražitve rezervnih avtomobilskih delov, ker bo vaš morebitni letošnji nakup rezervnih delov, ki jih potrebujete za vaš avtomobil, v povprečju že 5 odstotkov dražji od nakupa enakih delov v letu 2019.

V združenju GDV, kjer že od leta 2013 preučujejo nemško situacijo glede razvoja prodajnih cen rezervnih sestavnih delov za avtomobile, so v teh časih že rahlo zaskrbljeni (še bolj so glede tega lahko zaskrbljeni lastniki in kupci novih in rabljenih avtomobilov …), ker so ugotovili, da so se prodajne cene avtomobilskih rezervnih delov v zadnjih sedmih letih (2013-2020) povečale za povprečnih 35 odstotkov. Takšen razvoj dogodkov je možen predvsem zaradi današnjega monopola proizvajalcev avtomobilov na področju izdelave številnih rezervnih karoserijskih delov, ker ob prihodu novega serijskega modela patentirajo obliko, odnosno oblikovanje avtomobila, s tem lahko proizvajalci efektivno preprečijo nastanek kakšnih cenejših neuradnih kopij vseh zunanjih karoserijskih delov.

V zadnjih sedmih letih so se najmanj podražila vetrobranska stekla, ki so v povprečju dražja za 24 odstotkov. Leta 2013 ste za novo vetrobransko steklo odšteli povprečnih 359 evrov, sedaj boste zanj odšteli povprečnih 444 evrov, tudi na račun vgrajene 'invalidske opreme' (kamere, senzorji in podobna navlaka …), nato vam bodo novo vetrobransko steklo na vašem 'high-tech' avtomobilu še umerili (seveda ne zastonj …). Podobno dražji so v zadnjih sedmih letih postali pokrovi motorjev (+ 27 %), motorni hladilniki (+ 28 %) in prednja (zadnja) bočna karoserijska vrata (+ 29 % (+ 32 %)). Občutno dražji so postali tudi prednji odbijači (+ 36 %) in pa prednji zunanji karoserijski blatniki (+ 37 %). Še večjo razliko v prodajnih cenah iz leta 2013 bodo občutili kupci novih prednjih žarometov, ker so ti leta 2020 v povprečju 40 odstotkov dražji, enako velja tudi za zadnje odbijače.

Med najbolj podraženimi karoserijskimi sestavnimi deli v zadnjih sedmih letih pa najdemo zadnje bočne karoserijske stranice (+ 43 %), pokrove (odnosno prtljažna vrata …) prtljažnikov (+ 49 %) in pa novega cenovnega rekorderja v obliki občutno dražjih (+ 56 %) primerkov zadnjih glavnih luči. Posledično so popravila razbitih avtomobilov čedalje dražja. Leta 2013 so nemški zavarovalničarji za popravilo pri njih zavarovanega avtomobila odšteli povprečnih 2400 evrov, trenutno za enako popravilo odštejejo že več kot 3000 evrov …